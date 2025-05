Le attività storiche di Besozzo puntano su «qualità e bellezza per essere competitive»

Le attività storiche di Besozzo vogliono pensare in grande e quindi promuovono l’intervento annunciato dal Comune in via XXV Aprile, che prevede nuovi arredi urbani (aiuole, alberi, panchine, camminamenti protetti). L’intervento prevede la rimozione di nove posti auto, ma la strategia di rendere il comune più attrattivo è reputata fondamentale per concorrere con i centri commerciali.

Il parere favorevole, pur con qualche perplessità, è stato dato lunedì sera, durante l’incontro che il Comune ha indetto in biblioteca per presentare l’intervento di arredo urbano sulla via XXV Aprile. Il sì ai lavori è stato ribadito in un aperitivo informale organizzato da Confcommercio Ascom Varese nella pasticceria Aries mercoledì mattina.

Attualmente, complice la scarsità di verde e l’assenza di panchine, specialmente in estate, le persone si rifugiano nei rettangoli di ombra, sostano fuori dalla gelateria e dai bar giusto il tempo di consumare una merenda o una bibita, non godono gli spazi comuni. Ed è un peccato, perché il comune di Besozzo offre degli angoli pittoreschi e una selezione di attività commerciali da far invidia alle grandi città (non a caso, i clienti dei negozi in molti casi provengono da Varese, Luino e dalla Svizzera).

Il Comune, con l’intervento di riqualificazione urbana, ambisce a rendere Besozzo un luogo dove sia bello non solo fare shopping, ma anche trascorrere il tempo, facendo due passi e chiacchiere nel centro storico e godere di quell’atmosfera particolare tipica dei borghi che si trovano sospesi tra laghi e città.

Se per qualcuno investire sulla riqualificazione degli spazi urbani è un’idea troppo ambiziosa, per i commercianti storici è una mossa strategica. Anche perché i parcheggi non mancano a Besozzo. Parliamo di 38 stalli in allestimento al posto dell’area ex Telecom, di un ampio parcheggio dietro la chiesa di Sant’Anna, posti auto sono disponibili anche nel piazzale del cinema Duse e alla stazione dei treni, nonché in via De Bernardi.

In più, Confcommercio Ascom Varese ha chiesto al Comune di Besozzo di rendere a disco orario 18 stalli blu sotterranei di via XXV aprile. Questo in compensazione dei 9 posti sottratti ai clienti, che in questo modo, non solo saranno recuperati, ma addirittura raddoppiati.

Gli “storici” a questo punto chiedono solo tre cose: «che siano piantati alberi con foglie e non arbusti striminziti che non fanno ombra, che i parcheggi siano ben indicati e che il cantiere non abbia un impatto considerevole sulle attività economiche anche in termini di tempo. Saranno da valutare le modifiche viabilistiche necessarie per consentire i lavori, ma – dicono i negozianti storici – è un sacrificio che accettiamo in vista del risultato finale».