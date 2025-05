Medaglia d’argento alle Olimpiadi di primo soccorso per gli studenti del Keynes di Gazzada

Si sono posizionati al secondo posto i sei studenti dell’Isis Keynes di Gazzada Schianno Oliver Beatrice, Sara Campisi, Chiara Gagliardi, Lucrezia Gumiero, Diego Ruiz e Matteo Vergani che nel fine settimana hanno partecipato alle finali nazionali delle Olimpiadi di primo soccorso. La terza edizione del concorso ha visto ragazzi provenienti da tutta Italia sfidarsi in una serie di scenari simulati di emergenza e infortunio, per mettere in pratica le competenze acquisite durante i mesi di preparazione precedenti.

Gli studenti del Keynes sono stati accompagnati dal professor Mattia Maiocchi e sono stati allenati dal Comitato di Varese della Croce rossa italiana. Grazie al loro risultato, i ragazzi hanno conquistando due defibrillatori, uno destinato alla scuola e l’altro al Comitato di Varese.

Questa competizione non è stata solo un’occasione per testare le abilità tecniche degli studenti, ma un vero e proprio momento di crescita personale e collettiva. La partecipazione a un evento come questo, infatti, racchiude in sé valori profondi. Il primo soccorso non è solo un’abilità pratica, ma un’espressione di umanità, di solidarietà e di imparzialità, valori fondamentali che ogni giovane dovrebbe coltivare per contribuire a una società più sicura e consapevole.

«Siamo profondamente orgogliosi – commenta Mario Gervasini, vicepresidente della Croce rossa italiana del Comitato regionale Lombardia e rappresentante dei Giovani – del risultato raggiunto dai ragazzi dell’Isis Keynes. Questo traguardo testimonia non solo la loro preparazione e dedizione, ma anche il valore fondamentale che i giovani possono e devono rappresentare all’interno delle loro comunità. La loro presenza è essenziale per costruire una società più sicura, più solidale e più consapevole. Siamo altrettanto fieri della nostra regione, che continua a credere fermamente nella formazione al primo soccorso come strumento di cittadinanza attiva e responsabilità collettiva».

«Oltre ai risultati tecnici, il vero valore di questa esperienza – afferma la dirigenza dell’Istituto – risiede nell’insegnamento dei principi che da sempre guidano la Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Questi principi sono stati incarnati in pieno dai ragazzi, che hanno imparato a lavorare insieme, a prestare attenzione alle esigenze degli altri e a rispondere prontamente e con competenza a situazioni di emergenza. La loro performance non rappresenta solo un successo individuale o scolastico, ma un passo importante verso la costruzione di una società più giusta e solidale».

«Le Olimpiadi nazionali di primo soccorso – aggiunge la dirigenza – continuano a rappresentare un’opportunità fondamentale per sensibilizzare i giovani sull’importanza del primo soccorso e per valorizzare i principi di solidarietà e responsabilità che sono alla base di una cittadinanza attiva e consapevole. I ragazzi dell’Isis J.M. Keynes hanno dimostrato che la preparazione, la passione e l’impegno, uniti alla forza dei valori umanitari, possono fare la differenza, non solo nella competizione, ma nella vita di tutti i giorni».

La medaglia d’argento conquistata dagli studenti del Keynes non è solo un premio, ma un simbolo di ciò che è possibile ottenere quando si lavora insieme con passione e determinazione per il bene della comunità. Un esempio di come il volontariato e l’unità possano contribuire a un mondo migliore.