Panettone di cemento contro un tubo: vandalo allaga il parcheggio dell’ospedale a Varese

Un “panettone” in cemento è stato lanciato dal piano superiore contro un tubo utilizzato per far veicolare l’acqua all’interno dell’impianto antincendio dell’ospedale. È questo il bilancio della notte brava di un vandalo che, tra la tarda serata di domenica e le prime ore di lunedì, ha causato danni all’interno del parcheggio multipiano dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Si tratta del parking a pagamento, situato alla destra dell’ingresso dell’ospedale, in via Guicciardini.

L’oggetto ha frantumato e danneggiato un tubo dell’acqua, che ha cominciato a perdere, allagando parte del parcheggio. Successivamente, l’intervento dei tecnici ha impedito un ulteriore allagamento della struttura.

Dall’ospedale fanno sapere che è stata presentata una denuncia per danneggiamenti. Nella zona era attivo l’impianto di videosorveglianza.