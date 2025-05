Passeggiate per tutti i gusti nel Parco Regionale Campo dei Fiori

Il Parco Regionale Campo dei Fiori apre le porte alla cittadinanza con un ricco programma di escursioni guidate per scoprire i tesori naturali del territorio e avvicinarsi alle tematiche della sostenibilità. Il 24 maggio 2025 parte il nuovo ciclo di eventi gratuiti promossi nell’ambito del progetto “STEM-ES: Formazione STEM ed Educazione alla Sostenibilità per facilitare l’accesso alle professioni green”, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale e promosso da Istituto Oikos ETS.

Da maggio ad agosto, sono quattro gli appuntamenti in calendario:

Sabato 24 maggio 2025, ore 10 – 15:30

I boschi incantati del Campo dei Fiori

Ritrovo: Municipio di Orino (VA) – Guida: Laura Ghiringhello

Domenica 15 giugno 2025, ore 09:30 – 13

Meraviglie a quota 1000 – Giro attorno alle Tre Croci

Ritrovo: Parcheggio presso pensione Irma, Via al Belvedere, Varese – Guida: Donatella Reggiori

Domenica 20 luglio 2025, ore 09 – 13

Sentiero naturalistico “Salvatore Furia”

Ritrovo: Parcheggio del Campo sportivo, SP11, Masciago Primo (VA) – Guida: Sara Piazza

Domenica 3 agosto 2025, ore 09:30 – 15:30

Paesaggi lacustri – Parco Golfo della Quassa

Ritrovo: Piazzale Cesare Rapazzini, Ispra (VA) – Guida: Anita Bianchi

Tutte le attività sono gratuite ma è richiesta la prenotazione. Per iscriversi e ricevere informazioni: info@naturalisinsubria.it – +39 347 8252947

Gli eventi proseguiranno fino alla primavera 2026, con numerosi altri appuntamenti tra passeggiate, bioblitz ed esperienze sul campo.

Il progetto “STEM-ES: Formazione STEM ed Educazione alla Sostenibilità per facilitare l’accesso alle professioni green” offre percorsi formativi innovativi e strumenti di orientamento sulle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a ragazzi e ragazze della Provincia di Varese, con un approccio integrato alla sostenibilità ambientale e alla scoperta delle professioni green. Il progetto è possibile grazie a una rete di partner del territorio varesino: l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, l’Università degli Studi dell’Insubria, Idrogea srl, l‘Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese, il Liceo Scientifico Statale “Vittorio Sereni”, l’Istituto di Istruzione Superiore Edith Stein di Gavirate e il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Gallarate.

Istituto Oikos è un’organizzazione non profit che opera in Italia e nel sud del mondo per la tutela della biodiversità e la promozione di forme di sviluppo sostenibile. Dal 1996 ad oggi ha ideato e realizzato più di 400 progetti in Italia e in diciassette paesi distribuiti tra Europa, Asia, Africa e America Latina. https://www.istituto-oikos.org/

Il Parco Regionale Campo dei Fiori è un’area protetta di oltre 6.300 ettari, che dal 1984, tutela una straordinaria varietà di ambienti naturali. È proprio grazie a progetti come questo che tantissimi studenti e studentesse, ma anche cittadini e cittadine, possono esplorare alcune delle aree più belle del Parco, comprendendo l’importanza degli habitat e delle specie presenti.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità.

L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali.

Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.