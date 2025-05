Per Bellucci la fumata è nera: Mattia si arrende a Martinez

Termina alla fine del primo incontro la prima esperienza di Mattia Bellucci nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia di tennis. Il giocatore di Castellanza, numero 68 al mondo, è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Pedro Martinez, con il punteggio di 6-4 6-2.

Pronostico, purtroppo, confermato: i due giocatori hanno una classifica simile ma il più esperto tennista valenciano è uno specialista della terra rossa e ha sfruttato la sua superiorità su questa superficie. Bellucci è finito presto sotto nel punteggio nel set di apertura, 4-1, poi è riuscito a recuperare un break ma Martinez ha controllato i tentativi di rimonta successivi del mancino varesotto chiudendo sul 6-4. Foto FITP

Nel secondo set il divario è stato ancora più ampio anche se l’andamento è stato simile. Martinez è salito ancora sul 4-1 ma questa volta ha respinto i tentativi di Bellucci di ottenere un break. L’azzurro dopo aver sventato un match point si è visto annullare quattro palle per riaprire la contesa e si è arreso 6-2.

Il cammino di Martinez proseguirà quindi contro Huber Hurkacz nel secondo turno del tabellone del Foro Italico. Un “livello” nel quale saranno impegnati anche i principali big azzurri, in campo venerdì 9. Jannik Sinner è atteso dall’argentino Mariano Navone, Lorenzo Musetti esordirà contro il finlandese Otto Virtanen, Matteo Berrettini affronterà invece il britannico Jacob Fearnley. L’Italia è al secondo turno anche con Gigante, Nardi, Darderi e Passaro, tutti impegnati in match difficili.

Bellucci invece farà ora rotta sul massimo appuntamento stagionale della terra rossa, il Roland Garros dove lo scorso anno vinse le qualificazioni per arrendersi con grande onore a Tiafoe al primo turno. Stavolta Mattia sarà ammesso direttamente al tabellone principale e spera in un accoppiamento migliore rispetto a Roma per provare a muovere una classifica ora inchiodata da troppo tempo.