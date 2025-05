Per gli Eagles oramai il country diventa un ricordo, ma i piani alti delle classifiche aspettavano questo

Li avevamo seguiti con Desperado e On the border dicendo che andavano sempre meglio come vendite, ed ecco il disco, il loro quarto, che fa il botto e arriva al n.1 in America. Erano ancora un gruppo di country rock?

Direi che la parola country stava diventando sempre meno adatta a definirli, ed il banjo, il mandolino e la pedal steel di Bernie Leadon – strumenti tipici del country – oramai facevano quasi solo capolino tanto che lo stesso Leadon, scontento della nuova direzione musicale, decise di lasciarli e fu sostituito dal ben più rock Joe Walsh.

Ultimo disco allora col quartetto di desperados originari, ma non si poteva certo ignorare un mercato a livelli talmente stratosferici: ricordiamo ancora che il loro Greatest Hits sarà il disco più venduto di sempre negli Stati Uniti! Quindi è pop rock? Al di là della consueta idiosincrasia per etichettare la musica direi piuttosto che è un disco che va in quella direzione, ma contiene davvero cose diverse: dalle atmosfere comunque country di Tennessee Waltz e Lyin’ Eyes addirittura a una specie di prog in quella Journey Of The Sorcerer che diventerà la sigla di una famosa trasmissione di fantascienza inglese.

Curiosità: I Wish You Peace era composta da Bernie Leadon e dalla sua fidanzata Patti Davis, che usava il cognome della madre Nancy, perché il papà si chiamava Ronald Reagan (sì: quel Ronald Reagan). Patti gliene fece di tutti i colori: dal dichiarare pubblicamente il largo uso di anfetamine da adolescente, al posare più volte nuda per Playboy.