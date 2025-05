Pro Patria – Pro Vercelli: i playout in diretta

Terminato un complicato campionato, la Pro Patria si prepara ad affrontare la prima casalinga contro la Pro Vercelli nel doppio confronto decisivo per la permanenza in categoria. I tigrotti, classificatisi al 18esimo posto nel Girone A, dovranno vincere il doppio confronto complessivo, mentre alla Pro Vercelli, 17esima, basta un pareggio al termine dei 180 minuti. In palio non ci sono punti, c’è la salvezza e il futuro della Pro Patria nel calcio professionistico.

Fischio di inizio alle ore 17:30: in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).