“Riflessi d’acqua”: foto e pittura in dialogo al Monastero di Lonate Pozzolo

Nuova esposizione artistica animerà il Monastero di San Michele a Lonate Pozzolo, dove da domenica 18 maggio a sabato 24 maggio si terrà la mostra “Riflessi d’acqua – Colori in movimento”, un progetto che unisce fotografia e pittura in un suggestivo gioco di rimandi visivi.

Al centro dell’iniziativa vi sono le fotografie di Pier Bottini, autore noto e apprezzato per la sua capacità di catturare dettagli e atmosfere sospese. Le sue immagini diventano punto di partenza per una nuova narrazione artistica, grazie alle trasposizioni pittoriche di Maria Grazia Cardani, Ettore Rossi e Giuliano Bolcato, che reinterpretano gli scatti originali con sensibilità e linguaggi diversi.

La mostra, promossa da diverse realtà locali e patrocinata dal Comune di Lonate Pozzolo, si propone come un invito a “osservare oltre la superficie”, esplorando quel confine sottile tra realtà e illusione, tra immagine riflessa e visione interiore. Un percorso espositivo in cui lo sguardo fotografico si trasforma, si moltiplica e si riflette nelle pennellate degli artisti, in un dialogo continuo tra percezione e immaginazione.

L’inaugurazione è prevista per domenica 18 maggio alle ore 10.15, mentre l’esposizione sarà visitabile secondo i seguenti orari: martedì e giovedì: 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.00; mercoledì, venerdì e sabato: 9.00 – 13.00

L’ingresso è gratuito e la sede della mostra è il Monastero di San Michele, in via Cavour 21, Lonate Pozzolo.