Rissa davanti ai Frati a Busto Arsizio, tre denunce

Rissa davanti alla Parrocchia del Sacro Cuore di Busto Arsizio, “ai frati”: tre persone, che fanno parte del gruppo assistito dai frati, si sono picchiate proprio di fronte al complesso religioso nel pomeriggio di sabato 10 maggio.

La Polizia Locale è intervenuta con due pattuglie. All’arrivo degli agenti tre persone coinvolte nella rissa venivano accompagnate al Comando di via Molino dove, dopo gli opportuni accertamenti risultavano pendenze per reati contro il patrimonio e irregolarità relative alla permanenza sul territorio nazionale per due dei tre individui identificati (sono tutti cittadini stranieri).

Tutti e tre sono stati denunciati per il reato di rissa e sottoposti a ulteriori verifiche volte alla definizione della loro posizione sul territorio nazionale.

Contestualmente, un’altra pattuglia impegnata in controlli di Polizia Stradale, ha fermato un conducente risultato in possesso di una patente di guida straniera contraffatta. Anche questo soggetto è stato condotto presso gli uffici del Comando e denunciato per guida con patente falsa e sanzionato per guida senza patente.