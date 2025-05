Ruba i soldi all’edicola di Como in Duomo: denunciato 34enne

Un 34enne peruviano, senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como per furto, false dichiarazioni sull’identità e violazione delle norme sull’immigrazione. L’uomo, ieri pomeriggio, è stato bloccato da una guardia giurata in piazza Duomo dopo aver rubato con un complice 125 euro dalla cassa di un’edicola. Mentre uno distraeva il titolare, l’altro svuotava il registratore e si allontanava.

La guardia ha seguito i due e ha chiamato il 112, riuscendo a fermare solo il 34enne trovato con i soldi in tasca. Portato in Questura, ha cercato di fornire false generalità ma è stato identificato e denunciato. Sono in corso le indagini per rintracciare il complice. Il peruviano, incensurato, è stato anche segnalato all’ufficio immigrazione per ulteriori provvedimenti.