Santaromita e Spalenza brillano a Malnate, nel Piede d’Oro vince Spadaro

Oltre 350 appassionati hanno approfittato del bel tempo di domenica scorsa per affrontare il percorso della 3a edizione del Trofeo Città di Malnate, gara podistica che prevedeva un tracciato principale di 9,4 chilometri e uno secondario da 5,2 chilometri oltre al minigiro di 600 metri per i bambini.

Al traguardo, davanti a tutti, Alessandro Santaromita, 25enne di Arcisate, ex ciclista professionista “convertito” alla corsa a piedi. Santaromita ha concluso la gara in poco più di 33′ precedendo un ottimo Biagio Spadaro del Circuito Running, che ha chiuso in 35.23 vincendo la classifica dedicata agli iscritti del Piede d’Oro.

Alle spalle di Santaromita e Spadaro terzo posto per Luca Ghiringhelli mentre Carlo Simone Prina (Arsaghese) ha bruciato Antonio Vasi (Cardatletica) nella volata per la quarta posizione assoluta e per il podio Pdo. A seguire Argoub Salah (Gavirate), Francesco Piccinelli (Verbano) e Riccardo Laudi (Aermacchi).

In campo femminile nuova recita solista di Debora Spalenza, imprendibile in queste prime cinque gare stagionali. La portacolori della Orecchielle Garfagnana ha corso in 39.49 lasciandosi alle spalle l’accoppiata formata da Ilaria Bianchi (La Recastello Radici) abile a superare allo sprint di 5″ Elena Soffia (Cassano Magnago). A seguire nell’ordine Martina Menegotto (Valbossa), Rosanna Urso ed Elisabetta De Zulian (Arcisate), Maria Chiara Bertin (singolo) e Paola Turrizziani (Runner Varese). (foto in alto: il podio femminile)

Il percorso del “Città di Malnate” si è snodato in diversi luoghi caratteristici della città alle porte di Varese: boschi, sentieri, scorsi suggestivi lungo la ciclabile del Lanza. Sono stati inoltre toccati i Mulini del Trotto e costeggiata l’antica ferrovia di Rodero: il tutto con oltre 300 metri di dislivello che hanno messo a dura prova le gambe dei concorrenti.

La gara – con partenza e arrivo in piazza della Tessitrici – è stata preceduta da un momento di commozione: il minuto di silenzio dedicato a Enzo Pronesti, tesserato per l’Atletica Malnate, società organizzatrice, scomparso in un tragico incidente a fine 2024, avvenuto mentre si stava recando a Torino per partecipare alla maratona.

Il Piede d’Oro tornerà già domenica prossima: l’11 maggio si corre infatti la 16a Athlon Run di Castiglione Olona abbinata al trofeo in memoria di Antonello Marandola. L’appuntamento è al Parco Monteruzzo grazie all’organizzazione dell’Asd Athlon Runners.

PIEDE D’ORO 2025 – IL CALENDARIO 16 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Ponti | Spalenza) 6 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (Pisani | Spalenza)

21 aprile: Busto Arsizio – Bumba da Cursa/Bumbasina Run (Cavallaro | Spalenza) 27 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (Pisani | Spalenza) 4 maggio: Malnate – Città di Malnate (Spadaro | Spalenza) 11 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

18 maggio: Besozzo – Besozzo Running 25 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

1 giugno: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

8 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca 14 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

22 giugno: Gallarate – Life Run 10 Gallarate 6 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

Pausa estiva

14 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

21 settembre: Varese – Marciando per la vita

5 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

19 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili