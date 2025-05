Scopri il nuovo laboratorio di ballo country promosso da Varese Corsi

“Country western line dance” è il nuovo laboratorio promosso da Varese Corsi per imparare i primi passi a ritmo country.

A partire da mercoledì 14 maggio, dalle 20:00 alle 21:00, alla palestra della scuola di San Giovanni Bosco, si potrà partecipare al laboratorio per i cinque incontri settimanali. A condurre sarà l’insegnante Ilaria Bazzi, esperta istruttrice.

Non sono richieste particolari esperienze pregresse, per questo il laboratorio si presta perfetto per chiunque voglia imparare divertendosi, fare attività fisica leggera e conoscere nuove persone.

Durante le lezioni, i partecipanti apprenderanno coreografie semplici da ballare in linea con il gruppo all’interno di un’atmosfera rilassata e informale. Un’occasione perfetta per muoversi e tenersi in forma, imparare qualcosa di nuovo con leggerezza e socializzare in modo spontaneo e allegro.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui