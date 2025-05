“Se ho ripreso a camminare io, anche la Terra può farcela”: un racconto di resilienza con Giovanni Ludovico Montagnani

La vita può cambiare in un istante. Un incidente, una diagnosi senza appello e tutto ciò che conoscevamo viene messo in discussione. Ma la storia di Giovanni Ludovico Montagnani è un racconto di resilienza, speranza e possibilità. Dopo un drammatico volo di quaranta metri, Montagnani si è trovato a dover ricostruire la sua vita, ma ha scelto di non arrendersi.

Giovedì 15 maggio 2025 alle 21:00, l’autore presenterà il suo libro “Dopo l’incidente.E se andasse tutto meglio del previsto?” a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), un’occasione unica per ascoltare la sua testimonianza di riabilitazione e ritorno al movimento. In queste pagine, Montagnani condivide la sua esperienza personale di superamento, ma lo fa collegando il suo cammino individuale alle sfide collettive che l’umanità deve affrontare, prima fra tutte la questione climatica.

Il suo racconto diventa simbolo di una resilienza che non riguarda solo la sfera personale, ma si estende a livello globale. Se un individuo, attraverso la determinazione e il coraggio, può superare le difficoltà più grandi, anche la società, e il pianeta, possono affrontare le proprie sfide con un cambiamento di mentalità e azione.