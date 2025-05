Sfida che profuma di derby per gli Hurricane contro l’Unime

Malnate e Messina distano circa mille chilometri in linea d’aria. Eppure la sfida del campionato di baseball per ciechi tra gli Hurricane Varese e l’Unime ha il sapore del derby.

Da quest’anno, infatti, nella squadra messinese fanno parte due protagonisti che hanno fatto la storia della squadra del Cisv: l’allenatore Francesco Volo e il giocatore Michelangelo Agnello.

L’appuntamento è per sabato 10 maggio (ore 13) al “Gurian Field” di Malnate per l’incontro valido per la quinta giornata del campionato di baseball per ciechi.

Le due squadre arrivano però con animi opposti: i malnatesi si presentano dopo la convincente vittoria 6-1 sulla Fortitudo Bologna mentre i siciliani hanno voglia di rifarsi dopo la sconfitta interna contro i Blind Karalis.