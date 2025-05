Skorpions Varese scatenati: 42-0 ai Pirates

È stato un grande sabato pomeriggio per gli Skorpions Varese che al “Franco Ossola” giocano una gara praticamente perfetta e battono con un sonoro 42-0 i Pirates Albisola. Un successo tanto largo quanto meritato per i ragazzi di coach Billy Volek, che con quella di oggi infilano la terza vittoria di fila avvicinandosi sempre di più all’obiettivo playoff. (foto Cinzia Roganti)

LA CRONACA

Partono forte gli Skorpions che nel primo quarto sfruttano i lanci del qb Hamish McClure che trovano in touchdown prima Zanovello e poi Rai con Granelli che arrotonda mettendo a segno i punti addizionali. 14-0 alla fine del primo quarto e copione che si ripete anche nel secondo con il quarterback statunitense che manda in end zone anche Volonnino e poi di nuovo Zanovello. All’intervallo i varesini vanno così in vantaggio 28-0.

Al rientro dagli spogliatoi non cambia la gara con McClure che nel terzo quarto aggiunge il quinto e sesto lancio vincente prima trovando Piazzi e poi ancora Zanovello, al terzo td personale di giornata. Arrivati al 42-0, nell’ultimo parziale gli Skorpions si limitano a gestire il largo vantaggio e in difesa fanno la voce grossa tenendo a zero i liguri.

Al termine della stagione regolare manca ora solo una partita per McClure e compagni, dopo la settimana di pausa, sabato 25 maggio ancora al “Franco Ossola” contro i Marines Lazio.