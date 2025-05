Supereroi della Sicurezza: studenti varesini protagonisti e premiati

Si è concluso, presso l’Istituto Newton di Varese, il progetto “Sicurezza in Azione”, promosso e coordinato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese professor Luca Belotti, professoresse Katia Cattaneo e Debora Lonardi con il contributo del team docenti web composto da Salvatore Messina e Marika Milesi.

Il progetto è nato tre anni fa fra le attività promosse dalla Rete Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro.

Il progetto, avviato nei mesi settembre-novembre 2024, ha visto la creazione di un sito web dedicato, ricco di materiali didattici, video e schede operative, pensati per sensibilizzare studenti e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi coinvolti sul tema della sicurezza.

A seguito della pubblicazione dei materiali, nelle classi si sono svolti approfondimenti e laboratori, culminati nella partecipazione al concorso “Supereroi della Sicurezza”, la cui fase laboratoriale si è tenuta il 9 gennaio 2025 presso l’Istituto Falcone di Gallarate.

Gli studenti hanno dato prova di creatività e consapevolezza, ideando i supereroi manga della sicurezza

Gli studenti “più grandi ” dell’istituto Falcone- indirizzo multimediale classe 3ARI hanno poi trasporto in digitale le creazioni analogiche degli studenti realizzando pregevoli manufatti digitali.

L’appuntamento di ieri ha visto la partecipazione attiva dei rappresentanti delle principali sigle sindacali (CGIL, CISL, UIL), delle associazioni datoriali (Confindustria, Confapi, CNA, Confesercenti, Confcommercio), e della Camera di Commercio.

Nel corso dell’anno i rappresentanti della Rete hanno incontrato gli studenti nelle scuole per momenti di informazione e confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel periodo febbraio – maggio 2025.

Gare e premiazioni

Il 30 aprile si è svolta una coinvolgente gara online, una “ESCAPE ROOM DIGITALE” sulla sicurezza, che ha visto la partecipazione di 22 classi degli istituti comprensivi della provincia di Varese.

Il 20 maggio 2025, presso l’Istituto Newton le prime tre squadre classificate nella gara online, IS Pertini – Busto Arsizio, IS Dante Gallarate- IS Fermi di Porto Ceresio hanno partecipato alla finalissima. In un clima vivace ed effervescente gli studenti, secondo il format RISKIATUTTO, sono stati coinvolti nell’analisi di situazioni e accadimenti relativi alle tematiche della sicurezza.

La squadra dell’Istituto Pertini di Busto Arsizio ha vinto la sfida in presenza e parteciperà insieme ai vincitori del concorso Creative Manga Lab ad una esperienza entusiasmante presso il parco Avventura di Arese.

La giuria composta da Giacomo Mazzarino (istituzioni), Antonio Massafra (sindacati) e Laura Rosati (associazioni datoriali) che ha valutato nei giorni scorsi i supereroi, ha premiato i vincitori nelle rispettive categorie supereroe e supereroina.

Sono stati premiati gli alunni degli istituti IC Iqbal Masih – 2^E Malnate, IC De Amicis 3^C Gallarate, IC Campo dei Fiori 3^A Comerio, IC Gerolamo Cardano 2^A Gallarate. I lavori presentati richiamano all’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole in materia di sicurezza.

I premi sono stati messi a disposizione dagli enti bilaterali, dalle associazioni delle imprese e dalle organizzazioni sindacali.

E’ stata l’occasione per presentare il pregevole lavoro digitale Progetto GALE- storie a bivi, coordinato dall’insegnante Rossella De Andreis del Liceo Scientifico Quadriennale Ferraris di Varese e realizzato dalla classe 3°M, modo originale per affrontare la tematica.

Un modello di collaborazione per la sicurezza “Sicurezza in Azione” si conferma un modello virtuoso di collaborazione tra scuola, istituzioni, sindacati e imprese, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e responsabili, pronti ad affrontare il mondo del lavoro in sicurezza.

La Giuria del Premio Sicurezza in azione – Creative Manga, formata da Antonio Massafra (UIL, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL), Giacomo Mazzarino (Camera di Commercio, in rappresentanza degli enti pubblici facenti parte della Rete provinciale sicurezza sul lavoro) e Laura Rosati (CNA, in rappresentanza delle associazioni di categoria facenti parte della Rete provinciale sicurezza sul lavoro) ha apprezzato l’elevata qualità e originalità degli oltre 50 personaggi creati dai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato al concorso.

Il premio è stato assegnato a quei lavori che, oltre all’estetica del disegno e della narrazione del personaggio, da un lato hanno ben interpretato il tema della sicurezza sul lavoro (è il caso di Futur, Miss Mentalist, Tobo e Lambo), incarnando nei vari personaggi quei principi di prevenzione e rispetto delle regole fondamentali per la riduzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro, dall’altro (Virgins Allegris, Dragus) hanno introdotto altri temi di estrema rilevanza come la lotta al bullismo, molto sentita nelle fasce più giovani, e la tutela e il rispetto dell’ambiente come elemento chiave per la sicurezza di tutti noi.

Una menzione speciale è poi stata tributata alla supereroina Hoki, per aver affrontato – unico lavoro tra i 52 pervenuti – il tema di scottante attualità della tutela dell’incolumità delle donne, purtroppo al centro di frequenti fatti di cronaca ormai da troppo tempo.