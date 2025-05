“Un lago da amare, una città da scoprire”: Sesto Calende dà il benvenuto alla Nautica Week

(foto copertina Graziano Zampieri)

Dal 10 al 18 maggio Sesto Calende fa sentire il battito come «cuore pulsante del Lago Maggiore» grazie alla prima edizione della Nautica Week (leggi qui il programma completo). Nove giorni di eventi gratuiti – sul “modello” della Milano Design Week – dedicati al legame tra natura, cultura (da quella nautica alla presentazione del romanzo di Paola Grimaldi, “Il Sesto passo”) e territorio, ispirati agli elementi simbolici del lago: vento e acqua. La manifestazione animerà animerà piazze, rive, il Municipio e le vetrine cittadine con un ricco programma, con più di venti manifestazioni) che unisce riflessione, arte, gioco e benessere. Il motto annunciato durante la conferenza stampa di presentazione recita: «un lago da amare, una città da scoprire».

La città si veste… di lago

Ideata da Giovanna La Feltra e organizzata in sinergia da Pro Sesto Calende coordinata da Andrea Scandola e dall’agenzia Wseven, la Nautica Week è frutto di una visione condivisa, volta a promuovere uno stile di vita più consapevole, autentico e “slow”. «La vela ci insegna ad ascoltare il vento e a vivere il tempo – spiega La Feltra in Sala Cesare da Sesto durante la conferenza stampa di presentazione –. Questo evento è un invito a ritrovare se stessi, il senso di comunità e il legame con il nostro lago».

Il cuore della manifestazione sarà la città stessa, che per nove giorni si vestirà a tema nautico. A partecipare sarà dunque tutta Sesto Calende, a partire dai commercianti che addobberanno le vetrine dei negozi e parteciperanno a un concorso a votazione pubblica tramite QR code. Parallelamente anche i ristoratori introdurranno nei propri menù piatti a tema per la lunga manifestazione, a partire da speciali gusti in gelateria. L’obiettivo è portare l’iniziativa dentro la città e farne un’esperienza immersiva e partecipata, con ricadute positive per ogni fascia d’età. «Questi eventi generano energia positiva e valorizzano tutta la rete locale, con ricadute positive per tante fasce d’età, dai più piccoli agli anziani» commenta Patrick Panza, presidente del Gruppo Commercianti e Artigiani.

Dalla “Vela di Luce” al simulatore velico

Mostre, incontri, laboratori e installazioni. Il programma si presenta ricco, pensato appunto per coinvolgere tutte le fasce d’età. Una grande installazione luminosa, la Vela di Luce realizzata da Beltrami, illuminerà il centro cittadino, mentre un gommone elettrico permanente simboleggerà il connubio tra nautica e sostenibilità.

Domenica 11 maggio, in Piazza Garibaldi e Piazza De Cristoforis, si terrà la collettiva Gli Artisti del Lago Maggiore, con un laboratorio per bambini nel pomeriggio. Domenica 18 maggio, il simulatore velico della Lega Navale di Arona permetterà ai più piccoli di vivere l’emozione del vento in totale sicurezza, affiancati dagli artisti di ArteAdArona e dalle associazioni locali.

“Acqua e vento”

Il vento sarà protagonista anche dell’incontro poetico-scientifico in sala consiliare in Municipio, sempre domenica 18 maggio alle ore 10:00, dal titolo Una barca a vela, una mongolfiera e un deltaplano, organizzato con la partecipazione del comitato tecnico di Volandia e del presidente dell’Associazione Volo Libero. Un dialogo tra navigazione, volo e filosofia per esplorare il vento come elemento di connessione tra cielo, acqua e terra.

L’acqua come sorgente di benessere

Durante la settimana saranno allestite due mostre artistiche dedicate al tema dell’acqua, ospitate in Sala Consiliare. Gli artisti Alessandro Puccia e Claudio Fotografico offriranno al pubblico due visioni originali e intime dell’elemento acquatico, esplorandone i benefici per il corpo e per la mente. Previsti anche incontri divulgativi per approfondire il ruolo dell’acqua nella salute e nel benessere personale.

Show Cooking di Luca Pappagallo e navetta per il Boat Show al Verbella

Il weekend finale si intreccerà con la sesta edizione del Boat Show, dal 16 al 18 maggio. La collaborazione tra le due manifestazioni, come evidenziato dal direttore del Marina Marco Diana, permette di unire la passione per la nautica alla cultura e alla promozione del territorio in una visione integrata. «Siamo felici di poter ampliare iniziative correlate alla nostra manifestazione, giunta alla sesta edizione, e poter promuovere il lago e le sue risorse sotto tanti punti di vista, non solo turistico».

Uno degli eventi clou sarà lo show cooking dal vivo dello chef Luca Pappagallo, amatissimo dal pubblico del web, che domenica proporrà una ricetta esclusiva, celebrando la convivialità come parte essenziale del “buon vivere”. Sarà attivo anche un servizio navetta elettrica gratuita, su prenotazione, che collegherà il pontile di Sesto Calende al Marina di Verbella durante il weekend conclusivo.

Una visione condivisa per il futuro

La Sesto Calende Nautica Week «non è una fiera, ma una visione» sottolinea il sindaco Elisabetta Giordani. Una settimana in cui il lago “parla”, il vento guida e l’acqua rigenera. «Anche in questa occasione è stato fatto un gran lavoro di squadra – conclude la prima cittadina – condividendo idee, risorse e problemi, lavorando insieme per un obiettivo comune». In questi nove giorni, Sesto Calende offrirà non solo spettacoli ed eventi, ma un vero e proprio stile di vita: mangia, vela, ama.