Un viaggio sui pedali da Tradate a Maddaloni: Raffaele Canzio ritorna a casa

La mattina di sabato 14 giugno, Raffaele Canzio, originario di Maddaloni (Caserta) ma residente da anni a Tradate, intraprenderà un viaggio speciale. In sella alla sua bicicletta, accompagnato da Giovanni Birtolo, suo amico di lunga data, Canzio inizierà un cammino che lo porterà a percorrere quasi mille chilometri in direzione sud verso la sua città natale.

Un’impresa che è anche un ritorno alle radici. Canzio, che dopo una vita trascorsa al Nord sta per andare in pensione, ha deciso di affrontare questa impresa non solo per sfida sportiva, ma anche per riconnettersi con il suo passato, con i ricordi della sua infanzia e della sua famiglia, che ha lasciato a Maddaloni.

Ad accompagnarlo in questa impresa, Giovanni Birtolo, amico storico incontrato nel 1990 in Lombardia, oggi compagno di pedalate e di avventure.

Per Raffaele la bici è anche una questione di famiglia. Suo parente, infatti, è Amedeo Marzaioli, un nome storico del ciclismo maddalonese.

Secondo il programma di viaggio, l’arrivo a Maddaloni è previsto per il 21 giugno.