Una domenica di iniziative al Canile di Varese

Un grande evento di solidarietà e divertimento, aprendo le sue porte a tutti per un pomeriggio di festa in compagnia degli amici a quattro zampe

Domenica 4 maggio, il Canile di Varese si trasforma in un grande evento di solidarietà e divertimento, aprendo le sue porte a tutti per un pomeriggio di festa in compagnia degli amici a quattro zampe.

A partire dalle 14:00, sarà possibile partecipare alla Merenda Veg, un momento gustoso e salutare per tutti, mentre alle 16:00 avrà luogo la “NON-sfilata dei cani”, un’iniziativa senza giurie, dove il protagonista sarà il sorriso di ogni cane, che si presenterà in categorie originali e divertenti. Non mancherà l’occasione per un brindisi con l’Aperi-Cena Veg alle 17:30, in un’atmosfera di condivisione e musica.

Il pomeriggio sarà anche arricchito dalla presentazione della nuova linea di magliette 2025, a sostegno dei cani ospiti del canile, e dal mercatino solidale Ri-Bau, che avrà inizio alle 14:30, dove sarà possibile acquistare articoli donati con amore, tra cui cuccette, guinzagli, giochi e altri accessori per cani.

Inoltre, ci sarà uno spazio dedicato alla pesca di beneficenza, con premi simpatici e utili, e lo stand “Gli Amici del Randagio ETS” che offrirà gadget per sostenere i randagi di Mariano Comense. Per chi ama giocare con i propri amici a quattro zampe, ci sarà anche l’area mobility con giochi guidati dai cinofili del rifugio.

L’intero evento ha uno scopo benefico: tutte le risorse raccolte andranno a sostegno dei cani ospiti, contribuendo a garantire loro cure veterinarie e pasti nutrienti.

Per chi desidera partecipare, è consigliato parcheggiare presso l’ingresso sterrato di via Molinazzo e proseguire a piedi per un breve sentiero che porta direttamente al canile. L’ingresso è gratuito, ma ogni piccolo gesto di solidarietà contribuisce a rendere questa giornata ancora più speciale.

Vi aspettiamo numerosi, pronti a condividere con noi una giornata di gioia e di sostegno, dove ogni sorriso e ogni acquisto diventa una carezza per i nostri amici a quattro zampe.