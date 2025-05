Varese a Gozzano: obiettivo sorpasso all’ultima curva

Mancano 90′ alla fine del Girone A di Serie D e il Varese deve cercare un sorpasso all’ultima curva di questa lunga stagione per accedere ai playoff. Si sa che gli spareggi servono giusto per l’orgoglio, ma per i biancorossi arrivare almeno tra le prime cinque è un obiettivo e questo traguardo passa da una vittoria domenica 3 maggio (ore 15.00) in casa del Gozzano.

Con il Bra già campione e la NovaRomentin già seconda, Vitofrancesco e compagni potrebbero puntare ancora addirittura al terzo posto, ma oltre a vincere in casa dei cusiani servirà anche sperare nel passo falso di Lavagnese (impegnata in casa con il Saluzzo) e Vado (a Tortona). Con i tre punti, in ogni caso, sarà playoff, ma in caso di una sconfitta dei rossoblù liguri il Varese potrebbe anche farsi bastare un punto per puntare ai playoff.

Tutto però dipenderà dalla prestazione del Varese, che dovrà andare a fare risultato in casa del Gozzano, che nel girone di ritorno è la squadra che ha fatto più punti in assoluto. Per mister Alessandro Unghero saranno ancora indisponibili Niccolò Stampi, Paolo Valagussa, Paolo Ropolo e lo squalificato Niccolò Romero. In forse anche capitan Vitofrancesco, che si è fermato per una noia muscolare in settimana ma che stringerà i denti per non lasciare i suoi nell’ultima gara della stagione. Il tecnico biancorosso spiega: «Sarà una finale e servirà fare al meglio sotto tutti gli aspetti, dalla motivazione all’aspetto tecnico mettendo in campo tutto quello che abbiamo nelle gambe e nei polmoni. Il Gozzano è una buonissima squadra, che ha una sua identità precisa. Abbiamo preparato la partita su di noi ma studiando bene gli avversari che non penso cambierà modo di giocare domani. Noi dobbiamo essere umili, ma consapevoli delle nostre armi. Ho visto la squadra concentrata, tutti hanno fatto un passettino in avanti sapendo che è una partita che non ha altri risultati se non una vittoria.

La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.