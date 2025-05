Varese Femminile, la panchina a coach Francesco Fabrizio

La Pallacanestro Varese Femminile ha scelto la nuova guida tecnica: la squadra neroargento, che disputerà la Serie B 2025-26 sarà affidata a coach Francesco Fabrizio, 34 anni, proveniente da Nerviano. Fabrizio è abruzzese di Lanciano ma da tempo lavora in Lombardia con esperienze sia nel settore maschile (Castellanza giovanile, Busto) sia in quello femminile (Pro Patria, in due occasioni).

«Ho scelto Varese perché il gm Fabio Pozzi mi ha proposto un progetto stimolante e che mi ha attratto fin da subito. Varese vuole rinnovarsi e mixare in un progetto di crescita dedicato a giovani talenti su cui scommettere supportate da alcune figure di esperienza: è una scommessa su cui mi sono buttato insieme ad uno staff di qualità che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi concordati».

Fabrizio sarà infatti affiancato da Stefano Cortesi, Michele Crugnola e Andrea Palmieri e lavorerà a stretto contatto anche con Luca Vittori, responsabile del settore giovanile varesino, recentemente defraudato da una decisione assurda nel match di qualificazione alle finali nazionali under 15. «Le motivazioni sono tante e non vedo l’ora di entrare nel mondo della Pallacanestro Femminile Varese».

La soddisfazione del nuovo allenatore fa il paio con quelle del general manager Fabio Pozzi: «Abbiamo scelto un coach che ha entusiasmo ed esperienza di questa categoria e che a Busto ha fatto un ottimo lavoro. Il suo è un profilo che ci ha interessato da subito: Francesco è anche abituato a lavorare con i giovani e si adatta perfettamente al taglio che vogliamo dare alla prossima prima squadra, con qualche senior e diverse giovani da lanciare, soprattutto del nostro florido settore giovanile».