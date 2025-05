Vergiate celebra il 2 giugno: una giornata di festa per la Repubblica

Vergiate celebra la Festa della Repubblica lunedì 2 giugno con un’intera giornata di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. Anche quest’anno il Comune di Vergiate ha scelto di organizzare una giornata ricca di iniziative culturali, istituzionali e ricreative, coinvolgendo – come di consueto – le tante realtà associative che animano la vita del paese.

Il battesimo civico e la cerimonia istituzionale

Si comincia alle 9:30 in piazza Enrico Baj con la colazione per tutti, curata dai neo diciottenni. Alle 10:15 l’arrivo della Fanfara dei Bersaglieri “S. Ten. Angelo Vidoletti” di Vergiate inaugura il momento più istituzionale: la cerimonia ufficiale con il saluto del sindaco Daniele Parrino e il battesimo civico dei nuovi maggiorenni, organizzato in collaborazione con le associazioni locali e il Ccrr (Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze).

Alle 11:30, sempre in piazza Baj, è il momento dell’aperitivo offerto dalla Pro Loco di Vergiate, dalla Canottieri Corgeno e dal Villaggio del Fanciullo.

Spettacoli, sport e musica per tutti

Dalle 12:30 e per tutta la giornata, la festa prosegue in largo Lazzari, dove gustare pranzi e cene a base di costine preparate dalla Compagnia italiana dei Mai a Letto. Il ricavato sarà devoluto al Fondo Famiglia-Lavoro di Vergiate e al Banco di Solidarietà Vergiatese.

Sempre dalle 12:30 in poi, il parcheggio di Via Cavallotti è dedicato al ristoro, con lo stand gastronomico a cura del Gruppo Alpini di Vergiate.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00, spazio allo sport con le attività Gioca volley e A canestro con i Vikings, in collaborazione con Pallavolo Vergiate e Pallacanestro Vergiate. Dalle 15:00 alle 16:00, in piazza Baj si balla sulle note della musica anni ’80 e ’90 con il DJ set di Roby. Alle 17:00 le danze continuano grazie alle scuole di ballo Jolly Dance e Tony Rose.

Sfilate, “marching band” e grande chiusura in musica

Alle 17:00, Piazza Baj si trasforma in una passerella d’eccezione, grazie alla sfilata di moda e accessori a cura dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Vergiate. Dalle 16:00 alle 18:00 il centro è animato dalla marching band Time to Play, che porta un repertorio di brani italiani e internazionali.

Dalle 18.00 alle 19.00, in piazza Baj, si balla ancora con le esibizioni di danza, mentre a partire dalle 18.30, in largo Lazzari, il quartetto Italiana le canzoni più belle – Brass Edition accompagna l’ora dell’aperitivo con voce, chitarra, sassofono e tromba.

La musica prosegue alle 21.30 con il concerto dei Con un Deca, tributo a 883 e Max Pezzali, in largo Lazzari. Contemporaneamente, in piazza Baj si tiene il live di Graziano & Lucia con un repertorio di liscio, balli di gruppo e musica anni ’60, ’70 e ’80.

Durante l’intera giornata, per le vie del centro sono presenti mercatini di hobbisti e prodotti tipici, giochi per bambini e artisti di strada in collaborazione con l’associazione Mani Magiche.

Cultura e promozione della lettura

Dal 29 maggio al 2 giugno, la biblioteca comunale ospita l’iniziativa Vergiate. Il Paese delle Storie, progetto di promozione della lettura per bambini e famiglie, con il contributo della Fondazione Cariplo. L’allestimento è visitabile in piazza Baj.

Il Comune informa che, in caso di maltempo, il battesimo civico è spostato nella Sala Civica “A. Marchetti” in via Cavallotti 10. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Vergiate al numero 0331 928711 o scrivere all’indirizzo segreteria@comune.vergiate.va.it. Il programma completo è disponibile anche sul sito ufficiale www.comune.vergiate.va.it.