10mila presenze nel primo weekend di Latinfiexpo a Rescaldina

L’’organizzazione di Latinfiexpo 2025 ha accolto con grande entusiasmo migliaia di persone giunte nel primo fine settimana di apertura dell’evento. Gli aficionados si sono divertiti ai ritmi latini e country come spiega il titolare Felice Di Meo: «In questi primi 3 giorni la manifestazione ha raccolto l’interesse di quasi diecimila persone che adorano il ballo ma anche famiglie e bambini che si divertono nell’ampia area dedicata al Luna Park, non possiamo che ringraziare il nostro pubblico che ci segue da anni».

La manifestazione ideata da FAM Eventi nasce con il supporto del Centro Commerciale Rescaldina e del Comune di Rescaldina. Propone il suo ormai famoso format con le diverse aree ballo che si affacciano su bar dove provare i

famosi cocktails latinoamericani e non solo.

Altra chicca del Village la gastronomia, dove trovare un’ampia offerta di cibi tipici e, per i più piccoli, zucchero filato, crepes e i famosi e golosissimi churros. Per il divertimento dei più grandi, oltre alle varie piste ballo, sono presenti il tirassegno, il ranch del toro meccanico e, per gli acquisti, stand di abbigliamento per le serate danzanti. La manifestazione continua il martedì con la serata dedicata alle donne e venerdì, sabato e domenica fino al weekend del 7 di settembre dalle ore 19.30 alle 2.00.