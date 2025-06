A Cairate una fiaccolata di tutto il paese contro la violenza

In risposta ai recenti episodi di violenza che hanno coinvolto anche alcuni giovanissimi nella zona, è stata organizzata una fiaccolata solidale per la comunità, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di coesione sociale (foto d’archivio e generica, wikimedia).

L’iniziativa, in programma il 5 giugno alle ore 20:30, partirà dal piazzale del cimitero di Bolladello di Cairate, lato via Bozza al Ponte. La fiaccolata si propone di “accendere una luce contro la violenza”, come recita lo slogan ufficiale, e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cairate, associazione La scuola al centro, il comitato genitori della scuola Don Milani di Bolladello, la comunità pastorale che riunisce le parrocchie della zona.

L’evento intende sottolineare l’importanza di alcuni pilastri fondamentali per costruire un ambiente sicuro per tutti: “Non può esistere alcuna autentica forma di comunità se non alimentiamo lo spirito della solidarietà e della fratellanza e la speranza”

Questa iniziativa segue gli episodi di aggressione avvenuti recentemente, nei quali alcuni ragazzi quindicenni sono stati picchiati da una banda di giovani, con un caso che ha visto coinvolto anche un padre intervenuto per difendere i figli. La fiaccolata vuole quindi essere un momento di riflessione collettiva, per riaffermare valori condivisi e contrastare qualsiasi forma di violenza, anche in una comunità di dimensioni relativamente ridotte come è Cairate.