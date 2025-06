A Luino si presenta il progetto “Terreferme” per i minori stranieri non accompagnati

Quello dei bambini e dei ragazzi che giungono in Italia dopo lunghi e complicati viaggi da diversi paesi, attraversando il Mediterraneo o attraverso altre rotte, e che si trovano sul suolo italiano senza la presenza della propria famiglia naturale, è uno dei fenomeni più rilevanti, nel contesto più ampio delle migrazioni di questi ultimi anni.

Per cercare di dare una risposta a questa delicata situazione il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione organizza un incontro, sabato 14 giugno alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale in piazza Risorgimento a Luino, per presentare un interessante progetto sull’affido familiare per minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Emilia Ropa e Maria Luisa Coi della Cooperativa COMIN di Milano illustreranno il progetto TERREFERME che sostiene in diverse regioni italiane iniziative di affidamento familiare di minorenni migranti soli ospitati nelle strutture di prima e seconda accoglienza.

Il progetto TERREFERME, nato nel 2017 da un’intesa tra UNICEF e CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza), in collaborazione con una rete istituzionale di soggetti, è un progetto sperimentale teso a favorire percorsi di affidamento familiare di minorenni migranti soli. “Aprire la propria porta di casa a un minorenne straniero senza famiglia per accompagnarlo nel suo percorso di inclusione sociale” è lo spirito di TERREFERME.

L’incontro è rivolto alle persone e famiglie interessare a questa esperienza di accoglienza e solidarietà attiva nei confronti di un minore solo, offrendo il proprio tempo, supporto ed affetto ad un ragazzo o una ragazza che non hanno in Italia i propri genitori o altri adulti che si possano prendere cura di loro. È una pratica con la quale una famiglia o una persona singola può accogliere un minore solo e fornirgli il supporto pratico ed emotivo per riuscire a costruirsi un futuro.

Il progetto TERREFERME, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, affiancherà la famiglia e il/la minore accolto/a attraverso operatori professionali e le reti di famiglie, supportando il percorso, sia nella relazione famiglia-minore-istituzioni che negli aspetti più educativi di accompagnamento all’autonomia.

Dopo il corso sui Tutori Volontari e sull’educazione finanziaria, il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione continua la sua attività per affrontare il tema dell’accoglienza e dell’integrazione sociale e lavorativa all’interno della nostra comunità, grazie alla collaborazione di tante realtà ed associazioni del nostro territorio.