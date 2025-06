A Materia debutta DovesiCanta: in coro sulle note di Lucio Corsi

Un laboratorio che diventa coro, sconosciuti che si ritrovano a cantare insieme, la voce che si fa ponte tra le persone. È lo spirito con cui è nato DovesiCanta, il nuovo format di canto partecipativo lanciato da Solevoci a Materia Spazio Libero.

Venerdì sera la prima edizione ha riempito l’agorà: un pubblico eterogeneo, dai semplici curiosi agli appassionati di canto, si è lasciato guidare in un percorso musicale condiviso.

La serata è iniziata con le prime indicazioni di Federica di Solevoci, che dal fondo della sala ha condotto il gruppo attraverso un lavoro graduale di preparazione vocale. Non un’esibizione, ma un laboratorio vero e proprio: esercizi per sciogliere la voce, per costruire ascolto e precisione. Sequenze vocali, giochi ritmici e la divisione in sezioni hanno permesso di comporre progressivamente l’insieme sonoro.

Sul grande schermo scorrevano le parole di “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, brano scelto per questo primo appuntamento. Tra sorrisi, qualche colpo di tosse e l’immancabile emozione di cimentarsi con qualcosa di nuovo, i partecipanti hanno affrontato ritmo e melodia, trovando via via maggiore sicurezza.

La formula di DovesiCanta prevede che ogni partecipante, a prescindere dal proprio livello musicale, venga accompagnato nella costruzione collettiva della canzone. Non servono competenze tecniche né esperienza: basta la disponibilità a mettersi in gioco.

Dopo circa un’ora e mezza di lavoro corale — tra prove a sezioni, armonizzazioni e momenti di scioglimento vocale — il gruppo ha eseguito per intero il brano di Corsi, in una versione compatta ed emozionante.

DovesiCanta diventerà un appuntamento mensile, sempre a Materia, per continuare a proporre nuovi brani e nuove occasioni di incontro.