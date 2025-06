A Pillole di Materia la serata con gli OTR, la storia del rap in Italia

Quarta puntata per la serie podcast Pillole di Materia che condensa le serate nell’agorà del nuovo spazio libero di Varesenews. Questa volta parliamo di musica e in particolare di rap e delle sue radici in Italia.

Lo scorso 1 marzo sono saliti sul nostro palco in via Confalonieri 5 a Castronno gli OTR, gruppo rap che si può considerare una delle prime scintille che hanno infiammato la scena Hip Hop in Italia. Direttamente dalla sede di Varese, El Presidente aka Esa e dj Vigor raccontano come è nata la loro avventura musicale nella provincia degli anni ’90 fino a farli diventare uno dei gruppi più importanti della scena tricolore.

La puntata, insieme alle altre delle nostre serie Podcast, la trovate su tutte le piattaforme e in rotazione su www.radiomateria.it.