Al via gli esami di qualifica e diploma professionale: in provincia di Varese coinvolti 1394 ragazzi

Sono 866 studenti di quarta e 1394 di terza, per un totale di 2260, i ragazzi che stanno sostenendo in questi giorni gli esami di qualifica e diploma professionale.

La sessione d’esame ha preso il via questa mattina, mercoledì 4 giugno, con la prova scritta centralizzata (italiano, matematica e inglese), prosegue con la prova professionale specifica per ogni profilo e si conclude con un colloquio orale.

In tutta la regione, il gruppo più numeroso di studenti è quello del percorso “trattamenti estetici” che rappresenta l’11,6% del totale, seguito da “acconciatura” con l’11,59%.

Gli studenti del percorso “riparatore veicoli a motore” sono il 10,23%.

Ci sono poi i grafici (9,28%), i tecnici di cucina ( 8,1%), i tecnici elettrici ( 6,6%) e quelli informatici ( 4,78%).

Sotto i cento gli iscritti ai corsi, in tutta la Lombardia, per diventare tecnici dei servizi logistici (91), edili (31), lavorazioni tessili (26), lavorazioni dell’oro e dei metalli (20), modellazione e fabbricazione digitale (19) e lavorazioni del ferro e di metalli non nobili ( solo 6).