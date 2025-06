Alessio Rovera “mette la quinta” alla 24 Ore di Le Mans: scatterà dalla prima fila

È il weekend della leggenda, nel mondo del motorsport: tra sabato 14 e domenica 15 giugno si corre la 24 Ore di Le Mans, la Mecca dell’automobilismo endurance e il cuore di quel mondiale FIA WEC che nelle ultime stagioni è cresciuto in modo esponenziale anche tra il pubblico meno coinvolto per via della presenza di numerose Case ufficiali a partire dalla Ferrari.

Il Cavallino Rampante è reduce da due trionfi a Le Mans (nel 2023 vinse la #51 di Pier Guidi, Giovinazzi, Calado, nel 2024 la #50 di Molina, Fuoco, Nielsen) e comanda con tutte e tre le vetture la classifica assoluta del campionato con le sue Hypercar dopo i successi di Qatar, Imola e Spa. La prova regina, nel Nord-Ovest della Francia, però può ribaltare la situazione perché essendo l’unica sulla distanza delle 24 ore assegna un numero molto elevato di punti.

Da cinque edizioni però, per i tifosi varesini, Le Mans ha un’attrattiva in più: la presenza in pista di Alessio Rovera, il campione di Casbeno che vanta alla 24 Ore una vittoria di classe (LMGTE Am) nel 2021, risultato che contribuì alla conquista del titolo mondiale di categoria insieme a Nielsen e Perrodo. Da allora Rovera non è più riuscito a vincere (secondo nel 2022, ritirato nel 2023, quinto l’anno scorso) e anche per questo si è preparato al meglio per l’edizione in corso.

Rovera è sempre alla guida di una Ferrari, la 296 LMGT3, gestita da AF Corse e condotta in team con il gentleman francese François Heriau e con l’anglo-americano Simon Mann. I tre sono reduci dalla vittoria a Spa-Francorchamps che ha riscattato un avvio di stagione a fasi alterne (un quinto posto e un ritiro) che li ha portati comunque al secondo posto assoluto tra le GT con 40 punti contro i 44 di Juncadella, Edgar e Keating con la Corvette.

Ed è toccato proprio a Rovera chiudere, giovedì sera, le qualifiche nella cosiddetta hyperpole dopo che i compagni di squadra avevano superato i rispettivi turni. Alessio si è trovato a suo agio con la Ferrari numero 21 e l’ha piazzata in seconda posizione alle spalle della Aston Martin #27 del team Heart of Racing con Drudi, James e Robichon. Per il varesino e soci quindi ci sarà la partenza dalla prima fila mentre in Hypercar la Cadillac ha piazzato due vetture ai primi due posti.

«Abbiamo vissuto due giornate intense fra prove e qualifiche, ci aspettavamo un certo equilibrio e infatti siamo tutti vicini – spiega Rovera alla vigilia – La Ferrari sta funzionando bene, anche se mercoledì pomeriggio abbiamo trovato un gran caldo e quindi il team si è concentrato sul bilanciamento più adatto, ben diverso nei turni serali. Giovedì in FP3 abbiamo lavorato anche in ottica hyperpole e devo ringraziare i compagni che hanno superato i loro turni di qualifica. Alla fine siamo prima fila: in una corsa che dura un giorno intero conta relativamente, ma può comunque aiutare. Ora cercheremo di recuperare un po’ di energie e di concentrarci al massimo: come ogni anno sarà una grande sfida, siamo preparati e speriamo di viverla da protagonisti».

La 24 Ore prenderà il via alle ore 16 in punto di sabato 14 per terminare alla stessa ora di domenica 15: come di consueto sarà l’affidabilità, unita alla tattica e alla velocità, a decidere il risultato finale. Sul lungo Circuito della Sarthe (13,6 chilometri) gireranno ben 62 vetture (ci sono anche i prototipi LMP2) tra i quali si contano 24 Gran Turismo.