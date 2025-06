Consegnate duecento firme contro il degrado nei boschi di Sumirago

Sono duecento le firme a sostegno dell’iniziativa Tuteliamo i nostri boschi, lanciata dalle opposizioni di Sumirago per chiedere «un intervento deciso dell’Amministrazione Comunale» contro l’abbandono dei rifiuti e per la sorveglianza del territorio.

“Basta promesse. Basta parole al vento. Potevamo raccoglierne molte di più girando tra tutte le frazioni. Ci siamo fermati a poco più di duecento. Sono un atto simbolico della richiesta dei cittadini di una maggiore attenzione al decoro del verde e alla videosorveglianza, problema che sta diventando annoso per il Comune di Sumirago”.

«Il territorio è scoperto da un efficace controllo di videosorveglianza» attacca Stefano Romano, capogruppo Meloni – Noi per Sumirago. «Un anno fa è stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento per la videosorveglianza e il progetto per l’installazione del nuovo sistema di telecamere. A un anno di distanza è rimasto tutto su carta. Intanto assistiamo a furti nei cimiteri, come avvenuto settimana scorsa a Quinzano, rifiuti abbandonati lungo strade, spaccio nei boschi»

«Il Comune di Sumirago – aggiunge Silvana Giamberini, capogruppo Viviamo Sumirago – ha tre fototrappole a disposizione e ad oggi sono state usate poco e male visto i sacchetti e sacchettini in giro. A volte lanciati lungo i bordi strada altre al centro della carreggiata. Via Colombo, Via Buonarroti, Via Galileo Galilei e Via Campagna solo per citare alcune delle strade da attenzionare».

«Un’iniziativa che ha avuto un bel riscontro tra la gente di Sumirago che ha dimostrato grande attenzione per il decoro la tutela nel nostro Comune. Siamo felici di poter essere la voce dei cittadini» insiste Marilena Cunati – consigliera comunale di Viviamo Sumirago.

«Siamo orgogliosi del lavoro fatto in piena sinergia tra le squadre di Meloni – Noi per Sumirago e Viviamo Sumirago per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Le opposizioni hanno un ruolo importante in Consiglio Comunale e sul territorio. E oggi più che mai lo abbiamo dimostrato» conclude Romano.