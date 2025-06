Corsi gratuiti a giugno per chi ha un debito scolastico. Con RepeatMe studi subito e ti godi l’estate

Corsi per il recupero debiti con insegnanti qualificati in diverse materie scolastiche. Piccoli gruppi. In centro a Varese.

Le vacanze estive sono arrivate, ma per tanti ragazzi delle scuole superiori il pensiero di un debito scolastico rischia di rovinare il meritato riposo. Molti aspettano agosto per iniziare a studiare, ma questo spesso significa accumulare ansia e affrontare gli esami senza una preparazione solida.

RepeatMe, centro studio con sede nel cuore di Varese, offre una soluzione concreta e anticipata: mini-corsi gratuiti a giugno per aiutare gli studenti a recuperare le materie insufficienti, con il supporto di insegnanti qualificati.

Tre lezioni per ripartire con il piede giusto

I corsi sono composti da 3 incontri da 1 ora e mezza ciascuno, in piccoli gruppi formati da studenti dello stesso anno e con il medesimo programma. Un’occasione perfetta per ripassare i concetti più importanti, colmare eventuali lacune e iniziare a costruire un metodo di studio efficace.

Le materie disponibili

Matematica

Inglese

Spagnolo

Economia aziendale

E se la materia che serve non è tra queste? Nessun problema: con un minimo di 4 studenti si può richiedere l’attivazione di un nuovo corso dedicato.

Ripetizioni individuali in tutte le materie

Oltre ai corsi gratuiti, RepeatMe offre anche ripetizioni private one-to-one in tutte le materie scolastiche per tutte le classi. Un servizio perfetto per chi preferisce un percorso completamente personalizzato, con la massima flessibilità di orari e contenuti.

Le lezioni private sono ideali per:

Recuperare argomenti specifici

Prepararsi a verifiche ed esami

Affrontare con serenità l’esame di settembre

Rafforzare il proprio metodo di studio

Un centro scolastico con esperienza, in centro a Varese

RepeatMe è un punto di riferimento per tante famiglie: da anni propone ripetizioni, doposcuola, recupero anni e orientamento scolastico, seguendo ogni studente con un approccio flessibile e personalizzato. Tutti i corsi si svolgono in presenza, nella sede di Piazza XX Settembre, 3/5 – Varese, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.