Cybersecurity: a Olgiate Olona si affronta una delle sfide cruciali del nostro tempo

Si è svolto mercoledì 11 giugno al teatrino di Villa Gonzaga il seminario interamente dedicato alla cybersecurity, promosso dal Comune di Olgiate Olona in sinergia con Terziario Donna Confcommercio e Ascom Busto Arsizio, con il supporto di Swiss Innovative Arts and Technology Institute (SIATI).

Sicurezza digitale, una responsabilità condivisa

Al centro dell’incontro, un messaggio chiaro e urgente: «la sicurezza digitale è una responsabilità condivisa. Non riguarda più soltanto il mondo tecnico o specialistico, ma chiunque navighi, utilizzi un dispositivo, operi un’attività online».

Cittadini e imprese oggi si trovano esposti a una crescente varietà di minacce digitali: dalle truffe via email agli attacchi ransomware, dalla gestione incauta delle password al furto d’identità. In questo scenario, conoscere i rischi è il primo strumento per difendersi.

Un dialogo in compagnia di esperti di sicurezza digitale

A condurre il seminario, intitolato 200+ anni di esperienza condensati in 24 pillole vitali: la cybersecurity che protegge davvero, è stato un team di relatori di alto profilo: Marco Bellini, Aldo Trentini, Claudio Cesare Secchi, Andrea Ghirardini e Renato Rossi, professionisti con oltre 35 anni di esperienza nel settore.

Tutti attivi all’interno dello Swiss Innovative Arts and Technology Institute, centro no-profit con sede a Lugano che promuove la sovranità digitale, l’innovazione tecnologica e la sicurezza informatica al servizio di imprese, istituzioni e territori.

Attraverso esempi concreti e linguaggio accessibile, i relatori hanno saputo trasformare una tematica complessa in un’occasione formativa aperta e coinvolgente.

Il pubblico – composto da cittadini, commercianti, studenti, professionisti e operatori pubblici – ha avuto modo di confrontarsi con strumenti pratici e domande reali, riscoprendo che la cybersecurity non è solo tecnologia, ma educazione civica e imprenditoriale.

«La vera sfida oggi è culturale – ha dichiarato l’assessore al commercio e alla digitalizzazione Fabio Longhin, promotore dell’iniziativa –. Abbiamo voluto costruire un momento in cui cittadini e aziende potessero dialogare alla pari con esperti del settore, comprendendo che anche piccoli gesti quotidiani possono aumentare o ridurre la nostra vulnerabilità digitale. Questo evento è solo l’inizio di un percorso che punta a creare una comunità digitale più consapevole, protetta e pronta a cogliere le opportunità dell’innovazione».

Un piano per prevenire i rischi digitali

Il seminario si inserisce in un più ampio progetto di formazione e prevenzione digitale, che vedrà nei prossimi mesi nuove tappe sul territorio, con percorsi rivolti a imprese, famiglie e scuole.

In questo senso, il seminario rappresenta un primo tassello operativo di un programma strutturato di cittadinanza digitale, dove la conoscenza diventa strumento di Culura, inclusione, competitività e resilienza. L’obiettivo dell’Amministrazione è costruire, passo dopo passo, una rete virtuosa tra pubblico, privato e terzo settore, per rendere Olgiate Olona un modello territoriale di innovazione diffusa e sicurezza partecipata.