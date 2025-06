PUNTO SULL’ARTE celebra l’inizio dell’estate con una doppia inaugurazione da non lasciarsi scappare. Nella sede principale di Viale Sant’Antonio 59/61 torna infatti l’acclamata e attesissima rassegna <20 15×15/20×20 XII Edizione, la mostra collettiva dedicata al piccolo formato, accanto alla quale, nella project room, inaugura la mostra personale FastForWarD di Tom Porta. Entrambe le inaugurazioni avranno luogo GIOVEDÍ 12 GIUGNO dalle 17 alle 20.

L’edizione 2025 di <20 15×15/20×20 presenta un gruppo eccezionale di 17 artisti: ANNALÙ, Paolo CAMPA, Gianluca CORONA, Claudio FILIPPINI, Luca GASTALDO, Ana KAPOR, Lara MARTINATO, Raffaele MINOTTO, Nicola NANNINI, Lorenzo e Simona PERRONE, Tom PORTA, Erik ROUX-FONTAINE, Brian Keith STEPHENS, Pierantonio TANZOLA, Giorgio TONELLI, Alessio VACCARI e Marika VICARI.

17 artisti di fama internazionale si confrontano con le dimensioni particolari di 15×15 e 20×20 cm, ciascuno affrontando un tema differente e utilizzando la tecnica a lui più cara. La mostra è una sinfonia di creatività e di passione, dove dipinti e sculture creano intrecci inaspettati. Tra gli artisti che partecipano a questa attesissima mostra collettiva, spicca la scultrice di fama mondiale Annalù. Con un uso sapiente della vetroresina, ha creato piccoli capolavori che catturano la luce e riflettono una bellezza così intensa da lasciare senza parole chiunque si fermi a contemplarli. Accanto a lei, troviamo artisti già noti al pubblico della galleria, come Claudio Filippini, il quale dipinge la vena più POP dell’America, portando un tocco di vivacità e colore che trasmette una sensazione di gioia e leggerezza.

Luca Gastaldo, con i suoi inconfondibili cieli blu, trasporta gli osservatori in un mondo di serenità e meraviglia, mentre Lara Martinato presenta i suoi Samurai, figure maestose immerse in uno sfondo dorato che evoca un senso di preziosità e storia. Ma non finisce qui, perché accanto a questi nomi illustri emergono anche i familiari interni di Raffaele Minotto, che offrono uno spaccato della vita quotidiana con un tocco di intimità e calore.

I tramonti suggestivi di Nicola Nannini catturano l’essenza del passaggio nel tempo, mentre i LibriBianchi di Lorenzo e Simona Perrone invitano a riflettere sulla narrazione e sull’immaginazione. Le geishe di Tom Porta raccontano storie di tradizione e bellezza, mentre gli animali vibranti di Brian Keith Stephens portano un messaggio di vitalità e connessione con la natura. Infine, i boschi di Marika Vicari completano questo affresco, evocando la magia e il mistero del mondo naturale. La mostra rappresenta anche un’occasione imperdibile per conoscere il lavoro di firme nuove ma già affermate; tra i nomi di questa collettiva spiccano Paolo Campa e Gianluca Corona, entrambi legati al tema della natura morta, esplorano la bellezza del quotidiano attraverso il loro sguardo unico. Ana Kapor, Giorgio Tonelli e Alessio Vaccari affrontano il tema del paesaggio in tre differenti declinazioni, ognuno con una visione particolare che arricchisce il panorama espositivo. Pierantonio Tanzola esplora le sfaccettature dell’animo umano e infine, il francese Eric Roux-Fontaine ammalia il pubblico con i suoi dipinti, che si trovano in un delicato equilibrio tra sogno e realtà, offrendo un’esperienza visiva che stimola la mente e l’anima. Questa mostra, quindi, si delinea come un vero e proprio viaggio attraverso l’arte contemporanea, un’esperienza che promette di affascinare e coinvolgere ogni visitatore.

Parallelamente, nella Project Room al piano terra, Tom Porta presenterà la sua nuova mostra personale FastForWarD, incentrata sull’esplorazione del pensiero futurista del Novecento. Questo nuovo filone di ricerca ha portato l’artista alla produzione di nuovi ed accattivanti soggetti che rappresentano la riflessione di Porta sul paradosso dell’epoca moderna. In un tempo in cui tutto si muove velocemente l’individuo sembra immobile, paralizzato e in balia di un eccesso di informazioni che non riesce a metabolizzare e ad utilizzare per la propria crescita personale.

L’artista si interroga su come l’arte possa raccontare e interpretare la complessità del nostro tempo, concentrandosi sulle figure dei “week end warriors”, coloro che, pur affrontando sfide personali, incarnano il desiderio di superare i propri limiti.

TOM PORTA nasce a Milano nel 1970 e fin dall’infanzia mostra una forte attitudine verso il disegno e le arti in generale. Si diploma Maestro d’Arte e inizia una carriera di successo nell’illustrazione e nella fotografia. Ha vissuto in Italia, Germania, Francia, Giappone e Stati Uniti e, fin dagli arbori della carriera, ha scelto di fondere le sue esperienze di vita nella propria pittura. Dal 2003 abbandona l’illustrazione e la fotografia e si dedica alla pittura a tempo pieno conquistando in breve tempo una posizione di rilievo nel panorama artistico italiano. Presente nella classifica dei primi 100 artisti italiani (2007), Porta viene inserito in pubblicazioni di prestigio come “500 anni di pittura italiana” e cataloghi di Sotheby’s e Chriestie’s. Il suo lavoro si concentra sulla storia del 900 usando il passato come specchio del presente. L’artista è inoltre attratto dallo scorrere del tempo, raccontato attraverso oggetti e luoghi scelti per invitare lo spettatore a intraprendere il suo personalissimo viaggio entro le memorie presenti e future. Ha realizzato numerose mostre personali e collettive, tra cui si ricordano: “W.A.R. – We are Restless, the unheard soldier scream” presso il Palazzo Ducale di Genova (2011), “Inferno” presso il Famedio del Cimitero Monumentale di Milano in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale (2014), “Icarus” presso il Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa (2018) e “Inferno” presso il Grattacielo Pirelli a Milano (2018). Vive e lavora a Milano.

PUNTO SULL’ARTE è entusiasta di ospitare questi due eventi: una splendida occasione per incontrare artisti di fama internazionale e riflettere su temi fortemente attuali attraverso punti di vista nuovi ed inconsueti.

La Galleria PUNTO SULL’ARTE presenta al primo piano, attraverso un allestimento curato nei minimi dettagli, una selezione di dipinti e sculture opera di artisti di rilievo nazionale e internazionale tra cui: Annalù, Jernej Forbici, Claudia Giraudo, Federico Infante, Matteo Massagrande, Matteo Pugliese, Marcello Morandini, Valeria Vaccaro e molti altri.

Nel centro storico di Varese, nella zona pedonale di Via San Martino della Battaglia 6 PUNTO SULL’ARTE prosegue con l’esposizione di numerosi altri artisti contemporanei tra cui: Lene Kilde, Alex Pinna, Tom Porta, Brian Keith Stephens, Mauro Reggio, Andrea Magnani e numerosi altri. Il PUNTO POP, sito al numero 3 di Via San Martino della Battaglia, espone invece una selezione di opere POP realizzate da Roberto Bernardi, Claudio Filippini, Sabrina Milazzo e Aleandro

Roncarà.

<20 15×15/20×20 | XII Edizione

A cura di PUNTO SULL’ARTE

FastForWarD | Tom Porta

A cura di PUNTO SULL’ARTE

12 giugno – 2 agosto 2025

VERNISSAGE: GIOVEDÌ 12 giugno dalle 17 alle 20

Mail. info@puntosullarte.it

Web. puntosullarte.com

Facebook PUNTOSULL’ARTE

Instagram puntosullarte

PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese

Tel. 0332 320990

Martedì – Sabato h 9.30-17

PUNTO SULL’ARTE II

Via San Martino della Battaglia, 6

21100 Varese

Tel. 0332 1690569

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30

PUNTO POP

Via San Martino della Battaglia, 3

21100 Varese

Tel. 0332 1950342‬

Martedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30