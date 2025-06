È un diciottenne tedesco la vittima dell’incidente in val d’Agro

È stata identificata la vittima dell’incidente in montagna avvenuto lo scorso 10 giugno in Val d’Agro, sopra Lavertezzo, nel Canton Ticino.

Si tratta di un 18enne cittadino tedesco residente in Germania. Si procederà con l’esame autoptico per capire le ragioni dal decesso che sembrerebbe in seguito a un incidente.

Il corpo del giovane era stato trovato privo di vita in Val d’Agro.