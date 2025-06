“Giotto in festa”: nuovi colori per un quartiere a Busto Arsizio

Inserita nel progetto del Comune di Busto Arsizio “BA supporto-sostegno Sprint” a valere sull’avviso regionale “Sprint!Lombardia insieme”, domenica 15 giugno si prospetta una giornata ricca di proposte artistiche adatte a tutte le età.

A partire dalle 16:30 al Parco Giotto (viale Giotto) tra animazioni, spettacoli, concerti e stand gastronomico l’iniziativa si propone come obiettivo quello di offrire un pomeriggio alternativo e ricreare un contesto di aggregazione e comunità.

All’interno del fitto programma non manca anche uno spettacolo teatrale a cura dell’associazione L’Oblò Liberi Dentro, promotrice del progetto , che si terrà al teatro Sant’Anna.

Tutti gli eventi sono gratuiti, qui tutto il programma:

Dalle 16:30 alle 17:45 attività e animazioni nel parco tra storie, magia e palloncini al Parco Giotto

Ore 18:00 “Non c’è neanche godot”, spettacolo a cura di L’Oblò Liberi Dentro al Teatro Sant’Anna

Dalle 19:15 alle 20:30 stand gastronomico all’Oratorio di Sant’Anna in piazza Sant’Anna 1. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il 10 giugno – cliccare qui per iscriversi

Ore 20:30 Concerto di Balfolk a cura del gruppo di musica popolare Re.Um al Parco Giotto

Durante tutto il pomeriggio e la serata sarà attivo un servizio bar, cibi e bevande, take away, presso la tavola calda “Mamma Paola” adiacente al Parco Giotto.

In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Sant’Anna.

Per ulteriori informazioni si può consultare la locandina dell’evento cliccando qui

Associazione L’Oblò Liberi Dentro

Tel: 351 533 5125

Mail: obloteatro@gmail.com

CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it