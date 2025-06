Gli studenti di Germignaga protagonisti al Concorso Vittorio Sereni

Martedì 3 giugno, nella cornice di Palazzo Verbania a Luino, si è tenuta la cerimonia conclusiva della prima edizione del Concorso “Vittorio Sereni”, iniziativa culturale nata per rendere omaggio al grande poeta luinese e per avvicinare i più giovani alla poesia, alla scrittura e alla riflessione su un tema a lui caro: il vento.

Tra i protagonisti dell’evento, l’Istituto Comprensivo Statale di Germignaga, che ha partecipato con entusiasmo ottenendo importanti riconoscimenti grazie alla creatività, all’impegno e alla sensibilità dimostrata dagli studenti. In particolare, la classe terza B della scuola secondaria di primo grado ha conquistato il secondo premio, mentre una menzione di merito è stata assegnata a un alunno della stessa classe e agli studenti della terza A.

A guidare i ragazzi in questo percorso, le docenti Cristina Grazioli, Sara Martignoni, Luisa Cataldi, Lara Tavani, Elisabetta Greta Barbierato che hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «È stata un’esperienza bellissima, intensa e formativa. I nostri studenti hanno saputo mettersi in gioco, affrontando temi profondi con maturità e originalità. Per noi è motivo di grande orgoglio vedere il loro impegno riconosciuto in un contesto così prestigioso».

Un ringraziamento sentito è stato rivolto alla Dirigente scolastica Eliana Frigerio, che ha fortemente sostenuto la partecipazione al concorso, intuendone fin da subito il valore educativo. Parole di gratitudine anche per la nuova Dirigente, Maria Mazza, che ha confermato con convinzione il supporto dell’istituto a questa importante iniziativa.

La cerimonia ha rappresentato un momento di intensa emozione e condivisione, alla presenza di studenti, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e di numerosi altri istituti scolastici. Un debutto decisamente significativo per il Concorso “Vittorio Sereni”, con l’auspicio che diventi un appuntamento fisso nel panorama culturale e scolastico del territorio.