Grave infortunio a Cislago, 54enne travolto dal muletto

Grave incidente sul lavoro a Cislago: un uomo di 54 anni è rimasto ferito in modo serio. L’allarme è scattato alle 12.30, in via Raffaello, zona industriale Sud del paese.

Sul posto sono intervenuti ambulanza della Croce Rossa di Varese e l’elisoccorso da Como.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, in “codice rosso”, anche se sul momento era cosciente: è stabile e (nel pomeriggio di martedì) in sala operatoria a causa dei diversi traumi riportati. La prognosi resta riservata.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Saronno, i Carabinieri di Saronno e i funzionari dell’Ats Insubria.

È stato appurato che erano in corso operazioni con un “carrellone” per il trasporto di un mezzo d’opera: durante il carico/scarico un muletto che era a bordo si è ribaltato mentre stava scendendo dalla rampa. Da chiarire se l’uomo è stato schiacciato dal mezzo o sia stato travolto e sbalzato.

I vigili del fuoco avevano attivato anche l’autoscala del Comando di Milano, ma il mezzo è poi rientrato.