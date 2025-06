“I concerti sotto le stelle”: ad Abbiate Guazzone la musica accende le notti d’estate

La suggestiva cornice della chiesa dei Santi Nazaro e Celso ad Abbiate Guazzone, frazione di Tradate, ospiterà per la prima volta la rassegna estiva “I concerti sotto le stelle – Estate 2025”. Quattro appuntamenti serali, a ingresso libero, in cui la musica dal vivo incontrerà la storia e la bellezza architettonica di uno dei luoghi più affascinanti del territorio.

La rassegna è promossa dall’Associazione Amici di SS. Nazaro e Celso, in collaborazione con il Liceo musicale Bellini di Tradate e con il patrocinio del Comune di Tradate. L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale più ampio intitolato “SS. Nazaro e Celso in Musica”, nato con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il sito storico, artistico e architettonico della chiesa, le cui origini risalgono all’epoca longobarda.

Il programma

Il ciclo di concerti si aprirà sabato 14 giugno alle ore 21:30 con l’esibizione della pianista Elisabetta Massironi, protagonista di un recital per pianoforte solista.

A seguire, gli altri appuntamenti:

sabato 5 luglio, ore 21:30 : duo violino e pianoforte “Candlelight” con Francesco Melis e Pietro Begni

sabato 19 luglio, ore 21:30 : duo voce e chitarra con Angela Lisciandra e Giuseppe Mortillaro

lunedì 28 luglio, ore 21:30: clarinetto e pianoforte con Luca Marelli e Roberto Guglielmi

Tutti i concerti si svolgeranno sul piazzale antistante la chiesa, in via Frescobaldi ad Abbiate Guazzone. In caso di maltempo, gli appuntamenti verranno annullati.

Cultura, musica e territorio

«Con questi eventi vogliamo unire musica, cultura e spiritualità – spiegano i volontari dell’associazione – per continuare a far vivere e conoscere il valore storico e identitario di questo complesso monumentale». Fondata nel 2018, l’associazione si occupa attivamente della tutela e valorizzazione del sito, già teatro nei mesi scorsi di una apprezzata rassegna invernale.

Come partecipare

L’ingresso ai concerti è gratuito. I posti sono prenotabili scrivendo all’indirizzo amici.san.nazaro@gmail.com oppure al link https://calendar.app.google/oWjS6Dw5Wn1gmH9Z6