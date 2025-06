Il valore dell’impresa femminile: storie, dati e visioni a Palazzo Estense di Varese

Martedì 1 luglio, dalle 16:30 alle 18:30, Palazzo Estense a Varese ospiterà il Forum dei Laghi – Imprenditoria femminile tra passato e futuro, promosso da Terziario Donna di Confcommercio provincia di Varese in collaborazione con il Comune di Varese.

L’incontro, a ingresso libero, si inserisce nel ciclo nazionale di approfondimenti promosso dal Consiglio di Terziario Donna. Aprirà i lavori la presidente nazionale Anna Lapini con un saluto istituzionale e una riflessione sul ruolo dell’impresa femminile nei processi di sviluppo economico e sociale, a testimonianza dell’attenzione crescente che il sistema Confcommercio rivolge alla partecipazione attiva delle donne nel mondo produttivo.

Accanto a lei, la presidente provinciale e vicepresidente nazionale Cristina Riganti, padrona di casa dell’iniziativa, che guiderà i momenti salienti del confronto.

Le protagoniste: storie di impresa e di visione

A dare voce al “fare impresa” saranno tre donne con percorsi differenti ma unite da una forte radice territoriale. Federica Cesarini, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, racconterà la propria esperienza sportiva e imprenditoriale cresciuta sulle acque del Lago di Varese. Con lei, Lara Luz, titolare della struttura ricettiva Villa Porta, porterà la testimonianza di un’impresa che coniuga accoglienza e valorizzazione del paesaggio. Annalisa Mentasti, fondatrice del progetto “Varese Terra di Moto”, illustrerà il percorso che ha trasformato una passione in una leva turistica e culturale. Le tre relatrici dialogheranno in un confronto aperto, ispirato e informale, moderato dalla giornalista Chiara Milani.

Dati, strumenti e lettura del presente

A completare la riflessione, il professor Alessandro Minello, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e responsabile scientifico di EconLab Research, presenterà un’indagine specifica dedicata all’imprenditoria femminile nella provincia di Varese, con focus sul settore turistico.

Elemento centrale dello studio sarà l’elaborazione dei dati forniti dalla piattaforma Confcommercio Analytics, che consente di monitorare in tempo reale le presenze fisiche nelle aree di maggiore attrattività. L’analisi riguarderà in particolare la sponda lombarda del Lago Maggiore e l’intero Varesotto, con approfondimenti a carattere comparativo che metteranno in dialogo queste dinamiche con quelle di realtà analoghe, come Arona, sulla sponda piemontese.

È la prima volta che i dati di due regioni differenti vengono confrontati attraverso questa piattaforma, rendendo lo studio un riferimento innovativo per la lettura dei flussi e la programmazione territoriale.

A chiudere il percorso di confronto sarà Cristina Riganti, presidente provinciale di Terziario Donna Confcommercio e vicepresidente nazionale, che sottolinea l’importanza di occasioni come questa per rafforzare la consapevolezza e la rappresentanza delle donne nel mondo dell’impresa. «L’imprenditoria femminile», rimarca, «è motore di sviluppo e innovazione. Valorizzare il ruolo delle donne significa costruire un’economia più inclusiva, solida e capace di cogliere le sfide del futuro».

Il Forum dei Laghi è reso possibile grazie al sostegno di BCC Busto Garolfo e Buguggiate, Wall Street English Varese e Veda, che con il loro contributo confermano la volontà di investire concretamente nella crescita dell’imprenditoria femminile e nello sviluppo sostenibile del territorio.