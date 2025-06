Impianti dentali: senza paura e con tecnologie avanzate per un sorriso perfetto

Ritrovare il proprio sorriso, in modo sicuro, veloce e senza traumi, oggi è una possibilità concreta e accessibile, grazie alle tecniche all’avanguardia disponibili anche sul territorio, come quelle offerte dagli studi dentistici del gruppo Confident, realtà di riferimento per l’implantologia moderna.

Denti fissi in un giorno: una vera rivoluzione

Una delle innovazioni più apprezzate dai pazienti è l’implantologia a carico immediato, che permette di ottenere denti fissi in sole 24 ore. Con questa tecnica, l’impianto in titanio viene inserito e subito viene montata una protesi fissa provvisoria. Addio, dunque, a protesi mobili temporanee e mesi di attesa: la funzionalità e l’estetica si recuperano immediatamente.

Il trattamento si articola in tre fasi: una visita diagnostica approfondita con esami radiografici, l’inserimento degli impianti con tecnica mini-invasiva e l’applicazione immediata della protesi. Il risultato è un sorriso nuovo e naturale, ottenuto in tempi record, con un impatto minimo sulla quotidianità del paziente.

I vantaggi dell’implantologia moderna

La tecnica del carico immediato porta con sé molti benefici: un recupero estetico e funzionale immediato, l’eliminazione delle protesi mobili provvisorie, meno dolore e tempi di guarigione più rapidi, e soprattutto un netto miglioramento della qualità della vita.

Impianti zigomatici: quando manca l’osso, c’è una soluzione

Per chi ha subito un grave riassorbimento osseo nella mascella superiore, gli impianti zigomatici rappresentano un’alternativa rivoluzionaria. Questa tecnica consente di ancorare la protesi all’osso dello zigomo, più solido e resistente, evitando così lunghi trattamenti di innesto osseo.

Presso gli studi Confident, la procedura viene preceduta da una valutazione dettagliata tramite Tac 3D e screening chirurgico, e i risultati sono sorprendenti: una dentatura fissa anche in situazioni complesse, restituendo piena sicurezza e libertà.

Tecnologie avanzate al servizio della precisione

Confident fa della tecnologia un alleato indispensabile. Tac 3D digitale, scanner intraorale, ortopantomografia: strumenti all’avanguardia che garantiscono diagnosi precise e piani di trattamento personalizzati.

Questi strumenti non solo aiutano i professionisti, ma coinvolgono il paziente, che può comprendere meglio la propria situazione grazie a immagini chiare e immediate. Il risultato? Un percorso di cura più consapevole e sereno.

Sedazione cosciente: addio paura del dentista

La sedazione cosciente è uno dei punti di forza dell’approccio Confident. Per molti, la paura del dentista è un ostacolo reale. Con questa tecnica, però, anche gli interventi più complessi diventano affrontabili con tranquillità. Il paziente rimane sveglio, ma rilassato e privo di dolore, grazie alla presenza di un anestesista che somministra farmaci a uso ambulatoriale.

Questo metodo consente di concentrare più interventi in un’unica seduta, di ridurre il gonfiore post-operatorio e di velocizzare il recupero.

La persona al centro di tutto

Se la tecnologia è fondamentale, altrettanto lo è l’attenzione alla persona. Questo significa flessibilità negli orari, ambienti accoglienti, équipe mediche altamente qualificate e disponibili.

Gli studi Confident sono aperti dalle 9 alle 20 da lunedì a sabato, anche nei periodi festivi.

