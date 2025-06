La Comerio Ercole celebra 140 anni di innovazione e futuro e inaugura il centro Industria 5.0

Comerio Ercole S.p.A., storica azienda di Busto Arsizio, ha celebrato oggi il suo 140° anniversario con una grande festa condita da importanti annunci in tema di innovazione e sostenibilità.

La data, simbolo di una lunga tradizione di eccellenza industriale, ha visto l’inaugurazione di un nuovo centro di lavoro universale Industria 5.0 e l’ampliamento del centro tecnologico di Ricerca & Sviluppo, a testimonianza dell’impegno dell’impresa verso il futuro.

Fondata nel 1885 da Ercole Comerio, l’azienda è specializzata nella progettazione e produzione di macchine e impianti per la lavorazione della gomma, delle materie plastiche, del non tessuto e di applicazioni speciali. Oggi impiega 250 persone e esporta il 94% della sua produzione in tutto il mondo, servendo i principali produttori globali di pneumatici e articoli tecnici in gomma e plastica.

Industria 5.0 e nuove frontiere in R&D

Durante le celebrazioni alle quali hanno presenziato politici, imprenditori e cariche istituzionali (dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana al Prefetto Salvatore Pasquariello) Riccardo Comerio, ultima generazione alla guida dell’azienda famigliare, insieme ai fratelli, ha presentato due importanti investimenti: l’avvio di un nuovo centro di lavoro universale Industria 5.0 e l’ampliamento del centro R&D, un passo avanti significativo nell’ottimizzazione dei processi produttivi. Il nuovo centro, destinato alla lavorazione ad alta precisione delle “calandre”, permette miglioramenti nelle tolleranze micrometriche dei componenti chiave, aprendo nuove possibilità per il settore.

Il laboratorio di Ricerca & Sviluppo, già dotato di due laboratori dedicati alla calandratura e mescolazione, è stato potenziato con due nuove macchine sperimentali, una per la calandratura e una per la mescolazione, che consentiranno di testare nuove applicazioni nei processi di lavorazione. Inoltre, l’azienda ha ampliato il proprio impianto fotovoltaico, che con un’aggiunta di 200 kW garantirà una maggiore autonomia energetica.

Il totale degli investimenti per queste iniziative ammonta a oltre 2,5 milioni di euro, un impegno significativo in termini di ricerca, sviluppo e sostenibilità.

Un tributo alla storia con un libro commemorativo

Comerio Ercole ha anche deciso di celebrare il proprio passato con la pubblicazione di un libro commemorativo. L’opera, composta da 272 pagine, racconta la lunga storia dell’azienda, dai suoi inizi nel 1885 fino ai successi odierni. Il volume raccoglie episodi storici, aneddoti e testimonianze che ne tracciano l’evoluzione, mettendo in luce la capacità di coniugare tradizione e innovazione. Come sottolinea Luciano Landoni, giornalista economico, “L’esempio imprenditoriale di Comerio Ercole è altamente motivante, soprattutto per i giovani, che oggi più che mai hanno bisogno di segnali concreti, basati su competenza, passione e visione”.