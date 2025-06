LATI compie 80 anni, festa grande con 350 dipendenti e famiglie

Ottant’anni sono un traguardo importante. E LATI ha scelto di festeggiarli con chi ogni giorno rappresenta la sua forza e la sua identità: le persone. La “Festa sull’aia” è stata un’occasione per ritrovarsi, condividere sorrisi, emozioni e un senso autentico di comunità.

Nella baia di carico del magazzino LATI a Gornate Olona, trasformata per l’occasione in uno spazio conviviale, 350 persone – collaboratori, famiglie, amici – hanno dato vita a una giornata all’insegna della semplicità e del calore umano. Palloncini bianchi e blu, food truck, gelati e circa 50 bambini tra giochi e risate: ogni dettaglio ha ricreato l’atmosfera delle feste di una volta, quelle vere, dove bastava esserci per sentirsi parte di qualcosa di grande.

Al centro della festa: le persone. Quelle che ogni giorno, con passione e responsabilità, contribuiscono alla crescita di un’impresa che ha scelto di mettere al centro valori concreti: competenza, integrità, sostenibilità, benessere, occupazione e partecipazione. A loro sono stati dedicati i riconoscimenti più sentiti: agli “anziani LATI”, ai “maestri del lavoro” e a chi incarna questi principi con coerenza e dedizione.

Spazio anche ai più piccoli, a cui è stato donato il libro “Quattro campanellini”: un gesto simbolico, ma dal forte valore sociale. LATI, infatti, acquistando il libro sostiene l’associazione Cuori Eroi per offrire supporto ai bambini delle pediatrie oncologiche.

La giornata ha visto la partecipazione di realtà con cui LATI collabora con impegno e continuità: Cuori Eroi, che ha animato la festa con giochi e magia; Io do una mano, con cui l’azienda condivide un progetto di valore, fornendo materiali tecnici per la stampa 3D di ausili destinati a bambini con bisogni speciali; la Croce Rossa di Busto Arsizio, garanzia di serenità per tutti; e la Cooperativa Sociale San Carlo, che ha curato gli omaggi distribuiti.

“Abbiamo voluto celebrare questo anniversario con chi dà significato al nostro impegno quotidiano. Questa festa è un momento per dirci grazie, per ritrovarci in un clima semplice, sincero, che racconta cosa siamo oggi e dove vogliamo andare insieme” afferma Michela Conterno, CEO di LATI.

Un anniversario che ha saputo fondere memoria e visione, passato e futuro, professionalità e umanità. Proprio come la storia di LATI.