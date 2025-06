Le sorelle star del web Aurora e Ludovica al Teatro di Varese il 4 ottobre

Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, milioni di fan su TikTok e Instagram e libri da record, Aurora e Ludovica, le amatissime sorelle star del web, Aurora e Ludovica, annunciano il loro primo grande tour teatrale che faranno dopo l’attesissimo instore tour firmacopie di Giugno dedicato al nuovo album “La Magia dei Sogni” (Sony Music), “Aurora e Ludovica in Tour Live” – da ottobre 2025 nei teatri e palazzetti più importanti

d’Italia.

I biglietti sono in vendita da oggi su Ticketone https://www.ticketone.it/artist/aurora-ludovica/. Dopo l’attesissimo instore tour firmacopie di Giugno dedicato al nuovo album “La Magia dei Sogni” (Sony Music), Aurora e Ludovica sono pronte a salire sui palchi dei teatri e palazzetti più importanti d’Italia con uno spettacolo emozionante, coinvolgente e indimenticabile.

“Aurora e Ludovica in Tour Live”, prodotto da AD Management, Dimensione Eventi e Alhena Entertainment, partirà ad ottobre 2025 e toccherà alcuni tra i teatri e i palazzetti più prestigiosi della penisola.

Un’occasione unica per vedere dal vivo le due sorelle che hanno conquistato il cuore di milioni di bambine, bambini e famiglie con i loro video, le loro canzoni, i loro libri e i loro messaggi positivi!

Con numeri da record – oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube, più di un milione di iscritti, milioni di like su TikTok e un grande seguito anche sugli altri social – Aurora e Ludovica sono ormai un fenomeno nazionale e non solo, che si differenzia tra tutti, capaci di trasmettere valori fondamentali come l’amore, l’amicizia e il rispetto, sempre con il sorriso sulle labbra e la voglia di sognare, dalla parte dei più fragili, nella lotta al bullismo, con il loro motto “non ci arrendiamo mai”.

I loro libri sono stati in vetta alle classifiche superando addirittura Harry Potter, l’anno scorso il loro primo album discografico ha stupito tutti posizionandosi sul podio della classifica ufficiale musicale, i loro eventi live fanno registrare ogni volta migliaia di presenze, ora tornano con un Tour Live che promette atmosfere magiche, musica e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Il Tour Live toccherà molte regioni della penisola: Lombardia ( il 4 ottobre a Varese, il 24 gennaio a Brescia, il 14 febbraio a Cremona, il 19 aprile a Bergamo e il 9 maggio a Milano), Veneto ( il 16 novembre a Bassano del Grappa), Sicilia (il 7 dicembre a Catania), Campania (il 20 dicembre a Napoli), Lazio ( il 5 gennaio a Roma), Piemonte ( il 28 febbraio Torino), Emilia Romagna (il 29 marzo a Bologna) e Toscana ( il 16 maggio a Montecatini)

LE DATE DEL TOUR (in vendita dal 3 giugno 2025):

4 ottobre 2025 VARESE, Teatro di Varese doppio spettacolo: ore 16 e ore 18

16 novembre 2025 BASSANO DEL GRAPPA, CMC Arena ore 18

7 dicembre 2025 CATANIA, Teatro Metropolitan doppio spettacolo: ore 16 e ore 18

20 dicembre 2025 NAPOLI, Palapartenope ore 18

5 gennaio 2026 ROMA, Auditorium Conciliazione doppio spettacolo: ore 16 e ore 18

24 gennaio 2026 BRESCIA, Dis_Play ore 18

14 febbraio 2026 CREMONA, Infinity One ore 18

28 febbraio 2026 TORINO, Auditorium Lingotto doppio spettacolo: ore 16 e ore 18

29 marzo 2026 BOLOGNA, Paladozza ore 18

19 aprile 2026 BERGAMO, Chorus Life ore 18

9 maggio 2026 MILANO, Teatro Repower doppio spettacolo: ore 16 e ore 18

16 maggio 2026 MONTECATINI, Teatro Verdi doppio spettacolo: ore 16 e ore 18

