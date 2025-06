Maturità 2025, quasi 8mila studenti varesini ai blocchi di partenza

Con l’arrivo della fine dell’anno scolastico, cresce l’attesa per l’avvio degli Esami di Stato 2025, un passaggio fondamentale nel percorso di formazione delle studentesse e degli studenti italiani.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha diffuso i dati ufficiali relativi sia al primo sia al secondo ciclo di istruzione, fornendo una fotografia dettagliata del coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio. In Lombardia, sono oltre 171.000 gli studenti che quest’anno affronteranno gli esami, suddivisi tra scuole medie e superiori. Particolarmente significativa risulta la partecipazione in provincia di Varese, che si conferma tra le realtà scolastiche più attive e popolose della regione.

Gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, che coinvolgono gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, si svolgeranno tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2025. Le prove, comprendono tre scritti — dedicati alla lingua italiana, alle competenze logico-matematiche e alle lingue straniere — seguiti da un colloquio orale che accerta le competenze acquisite, anche in educazione civica. In Lombardia, sono 94.288 gli studenti coinvolti in questa fase: 85.145 frequentanti delle scuole statali e 9.143 iscritti alle scuole paritarie.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, le prove scritte prenderanno il via il 18 giugno 2025, con la prima prova nazionale di italiano, mentre il giorno successivo, il 19 giugno, si svolgerà la seconda prova, relativa alle discipline caratterizzanti ciascun indirizzo. Nei licei e negli istituti con sezioni EsaBac e opzioni internazionali è prevista anche una terza prova, in calendario per il 25 giugno. Il colloquio orale, fase conclusiva dell’esame, sarà definito autonomamente da ciascuna commissione e comprenderà anche la valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), integrando gli aspetti formativi con la dimensione orientativa, come previsto dalle Linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In totale, nella sola Lombardia, gli Esami di Stato del secondo ciclo vedranno la partecipazione di 77.022 candidati, di cui 74.049 interni e 2.973 esterni, suddivisi in 1.046 sedi d’esame con 1.917 commissioni. Il dato relativo alla provincia di Varese è particolarmente rilevante: saranno infatti 7.945 gli studenti a sostenere l’Esame di Stato nella nostra provincia, di cui 7.702 candidati interni e 243 esterni. Con le sue 114 sedi d’esame e 187 commissioni nominate, Varese si colloca tra le prime province lombarde per numero di partecipanti, rappresentando il 10,3% del totale regionale. Si tratta della quarta provincia per incidenza numerica, preceduta solo da Milano, Brescia e Bergamo.

Anche sul fronte dei candidati esterni, Varese si distingue con una percentuale dell’8,2% sul totale lombardo, seconda solo a Milano e Monza Brianza. Da segnalare, inoltre, che tra gli studenti varesini figurano cinque candidati che affronteranno l’esame per merito, segno di un’eccellenza formativa che continua a distinguere il territorio.