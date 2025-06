Musica senza confini con il liceo musicale Malipero di Varese: eventi per celebrare l’arte sonora

Ultimi due appuntamenti al Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese che si prepara al meritato riposo estivo. Presso il noto Istituto tradizione e creatività si mescola con spettacoli coinvolgenti che fanno degli allievi i principali protagonisti. I frutti dello studio di un anno intero vengono resi visibili grazie a saggi, concerti classici e non solo. Ne è un esempio il recente Back to Bach but in Jazz, un omaggio irriverente e sorprendente in cui il coro di canto moderno del M° Salvato ha potuto dare dimostrazione del suo talento.

Lontano dagli schemi del concerto classico, questo spettacolo musicale ha rivoluzionato la percezione di Johann Sebastian Bach, reinventando le sue opere con swing e bossa nova. Il maestro Enrico Salvato al pianoforte, accompagnato dal batterista Giordano Rizzato e dal contrabbassista Marco Brambilla e dall’attrice Marina De Juli ha offerto una perfomance avvincente. Il pubblico ha vissuto una serata che ha unito racconto e musica in un vortice di emozioni.

Il concerto del prossimo 18 giugno presso Villa Cagnola di Gazzada alle ore 21 invece offrirà un programma raffinato, con brani di Bach e Mozart eseguiti da allievi e maestri del Liceo. Tra gli interpreti solisti si avrà l’occasione di ascoltare Lara Pastore (flauto) vincitrice della borsa di studio Gea Gualtieri – Famiglia Vedani, riconoscimento assegnato per celebrare il talento musicale giovanile, e i violinisti Stefano Trotta e il M° Carlo De Martini, direttore dell’orchestra.

Per finire il 22 giugno, presso l’Arena Estate dei Giardini Estensi, la città celebrerà il sax in tutte le sue sfumature. Un evento imperdibile con talentuosi sassofonisti diretti dal M° Giuseppina Levato pronti a stupire il pubblico con le loro armonie. In caso di maltempo, l’evento si terrà al Salone Estense, mantenendo comunque l’ingresso libero per favorire la partecipazione di tutti.

Tre serate diverse, ma unite dalla stessa passione per la musica, confermando ancora una volta che l’arte sonora è un ponte tra epoche, stili e generazioni.

Il calendario per il prossimo anno scolastico è già in preparazione con nuovi eventi e tanta musica, adatti a tutte le fasce di età. Non ci resta che darvi appuntamento per il prossimo Open day che si terrà sabato 13 Settembre dalle 16.00 alle 18.30 presso il Civico Liceo “Malipiero” di via Garibaldi, 4.