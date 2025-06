Nazionale italiana di calcio, esonerato Luciano Spalletti

Esonerato Luciano Spalletti. L’ex allenatore di Inter, Roma, Napoli (tra le altre) non è più il commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha comunicato domenica 8 giugno in una conferenza stampa terminata in anticipo e con una visibile commozione dal parte del quasi ex ct azzurro.

La decisione gli è stata comunicata dal presidente federale Gabriele Gravina dopo la socnfitta per 3-0 contro la Norvegia nel primo match di qualificazione al mondiale 2026. Spalletti siederà in panchina contro la Moldova e poi risolverà il contratto.

Già partita la corsa per la sua sostituzione, con l’aggiustatore Claudio Ranieri (sotto contratto con la Roma) e Stefano Pioli (ora all’Al Nassr dopo l’avventura con il Milan) in pole position. L’obiettivo è riportare l’Italia ai Mondiali dopo la doppia mancata qualificazione delle ultime due edizioni.

Foto dal sito della Figc