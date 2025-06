Quattro atleti del Vharese in Kazakistan con la nazionale Fisdir di basket 3 contro 3

La Nazionale italiana di basket Fisdir “3 contro 3” è atterrata in Kazakistan dove, dal 12 al 15 giugno, sarà protagonista nel “Virtus World Basketball”, torneo internazionale dedicato ai giocatori con disabilità intellettivo relazionali. Insieme agli azzurri – dalla fortissima matrice varesina- ci sono i padroni di casa kazaki oltre alle selezioni di Australia, Polonia, Portogallo, Giappone, Israele, Francia, Spagna, Venezuela e Stati Uniti.

Agli ordini dei coach Giuliano Bufacchi e Massimo Montesi il roster degli azzurri è composto da Abdoulatif Bance dell’Acquarello Piacenza e da ben quattro atleti del Vharese (si legge “Varese con l’acca”): Omar Carobene, Serigne Saliou Gassama, Julio Beiman Tagliasacchi e Vincenzo Virardi.

Per la squadra biancorossa, allenata da Andrea Tavian, e per l’intera associazione presieduta da Anna Sculli è l’ennesima gratificazione di un impegno totale in termini di promozione e organizzazione dell’attività sportiva rivolta alle persone intellettivo relazionale. Tra l’altro il team azzurro ha completato la preparazione allenandosi proprio all’Itelyum Arena di Masnago.

Ad Astana – capitale del Kazakistan – l’Italia basket 3×3 debutterà giovedì 12 giugno (alle 11,40 ora italiana) contro Israele in uno dei due gironi di qualificazione per le finali. Il calendario prosegue il 13 giugno alle 7 italiane con la Polonia, alle 10.45 con l’Australia Green e alle 14.30 con il Kazakistan. Il 14 giugno invece la sfida con il Giappone (11,10).” 2025, insieme ai padroni di casa, Australia, Polonia, Portogallo, Giappone, Israele, Francia, Spagna, Venezuela e Stati Uniti.