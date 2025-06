Radio Materia cerca storie (come la tua)

Una nuova voce si accende da Sant’Alessandro di Castronno: è quella di Radio Materia, la web radio nata all’interno dello spazio culturale di VareseNews. Lanciata ufficialmente il 1° giugno con una diretta dalla Fiera del DES, Radio Materia si propone come un luogo d’ascolto, incontro e racconto. Una radio fatta di voci autentiche, che accoglie storie quotidiane capaci di sorprendere.

Accanto alla rotazione musicale – un mix curato di grandi classici italiani e internazionali – la radio ospita una serie di podcast originali: da Flo, nel flusso con il mental coach Gabriele Colombo, ad Alla Balaustra, storie di hockey firmate Marco Giannatiempo, fino a Cara VareseNews e agli estratti dagli eventi che si svolgono nello spazio di Materia. Tutti i contenuti sono disponibili anche su Spotify e Spreaker.

Il cuore del palinsesto, però, batte ogni giorno con la rubrica “Chi l’avrebbe detto?”, una mezz’ora dedicata a storie che ribaltano le aspettative. Gente comune con un dettaglio fuori dal comune: un insegnante che suona in una band metal, un artigiano che salva rane sulle strade provinciali, un pensionato che ha attraversato il mondo in bicicletta. Sono queste le voci che i microfoni di Radio Materia vogliono raccogliere.

Vuoi raccontare la tua storia?

E vieni a Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, Castronno. I microfoni sono aperti e pronti. L’obiettivo è semplice e potente: ogni giorno regalare agli ascoltatori un motivo per dire “Chi l’avrebbe detto?”, scardinando pregiudizi e portando alla luce nuove prospettive.