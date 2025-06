Riparte la sezione varesina del Movimento Federalista Europeo

Sabato 7 giugno alle 17.30 nella sala dei matrimoni del Comune di Varese, in via Sacco, si terrà un evento per celebrare la riattivazione della sezione del Movimento Federalista Europeo (MFE) “Luigi Zanzi” di Varese con interventi di Antonio Padoa Schioppa e Alessandro Alfieri.

Seguirà un recital filosofico-politico sul Manifesto di Ventotene, a cura di Francesco Maresca, dedicato a Luigi Zanzi, a dieci anni dalla sua scomparsa.

La sezione ha una lunga storia iniziata negli anni ’50, che è stata descritta con ricchezza di dettagli da Luigi Zanzi (1938 – 2015) nel suo libro “Il federalismo e la critica della ragion politica”, Lacaita Ed., 2014. Fu proprio Luigi Zanzi a essere protagonista della vita della sezione, a partire dal Convegno MFE di Varese del 1956, a cui partecipò anche Altiero Spinelli.

La sezione del MFE di Varese si è distinta per una continua e sentita rivendicazione di un ruolo costituente del Parlamento europeo.

In seguito alla scomparsa nel 2023 del suo presidente Dario Terreni, la decisione di riattivare la sezione MFE di Varese è nata dalla volontà di Barbara Zanzi – figlia di Luigi -, Francesco Maresca, Luigi Pilastro, Fabrizio Simonini, Renata Ballerio e Adriano Albinati, federalisti di lunga militanza, a cui si sono aggiunti e si aggiungeranno altri associati.