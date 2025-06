Se sei padre e tuo figlio è adolescente, forse hai qualcosa da dire anche tu

Cosa significa essere padre quando i figli diventano adolescenti?

Quando cambiano all’improvviso, si chiudono, si allontanano? Quando parlare diventa più difficile, e ogni scelta sembra complicata?

Molti padri si fanno queste domande, anche se spesso non lo dicono a nessuno.

“Papà in pista” nasce per questo: per offrire uno spazio dove potersi confrontare con altri padri che stanno vivendo la stessa fase. Senza giudizi, senza ricette. Solo uno spazio reale, in cui ascoltare e farsi ascoltare.

Il form, disponibile qui sotto, serve proprio a questo: raccogliere pensieri, esperienze e dubbi dei padri di adolescenti, anche in forma anonima.

Rispondere richiede pochi minuti e nessuna competenza particolare: bastano attenzione e voglia di condividere — anche in forma anonima — qualche spunto sulla propria esperienza. Le risposte raccolte contribuiranno a costruire il primo incontro pubblico di mercoledì 11 giugno alle 21.00, a Castronno (Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro), e a delineare un percorso futuro aperto al confronto e al dialogo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Dietro a questa iniziativa c’è il progetto Wi-Fi – Wide Family Inclusion, promosso dall’Ambito territoriale sociale di Azzate con la collaborazione di sei cooperative.